Avís urgent del Meteocat: Arriben dos canvis de temps en els pròxims dies

La nova setmana està a punt de començar i molts pensaven que l'hivern ens donaria una treva després de les celebracions nadalenques. No obstant això, les últimes informacions difoses pel Meteocat han encès totes les alarmes: dos fronts diferents s'acosten a Catalunya en els pròxims dies i portaran amb si un ball de temperatures que deixarà empremta. Abans que el panorama es torni a estabilitzar, convindrà estar al corrent de la previsió per planificar qualsevol desplaçament o activitat a l'aire lliure.

Primer front: pluges i nou descens tèrmic

Segons el Meteocat, el primer front arribarà a partir de dilluns, Dia de Reis, i deixarà precipitacions en bona part de Catalunya. Aquest episodi podria anar acompanyat d'una nova caiguda de les temperatures, encara que es tractarà d'un fenomen transitori.

Aquest descens tèrmic no serà tan marcat com per generar grans nevades en cotes baixes, però sí prou perquè en zones de muntanya, especialment al Pirineu i Prepirineu, pugui haver-hi algunes nevades lleugeres a cotes mitjanes.

| Grisha Bruev, Alla Zbitnieva , XCatalunya

Dilluns hi haurà cels més tapats al litoral i prelitoral, amb probabilitats de pluja de caràcter feble o moderat al terç nord. A la franja central, no es descarten ruixats dispersos. La sensació de frescor augmentarà, especialment en àrees interiors.

Dimarts serà una jornada de transició, amb intervals nuvolosos i la possibilitat de boires o bancs de boira matinals. Al llarg del dia, l'ambient podria suavitzar-se de manera puntual, permetent algun clar esporàdic a la Costa Brava i la zona de l'Ebre.

El descens de les temperatures, encara que perceptible, es considera curt. En part, això es deu al fet que la massa d'aire fred no s'assentarà prou com per prolongar l'episodi. Per això, el Meteocat subratlla que aquest primer cop hivernal anirà remetent a mesura que avanci la setmana.

Segon front: recuperació i posterior canvi

El segon front podria arribar dijous. Entre dimecres i aquesta jornada crítica, s'espera un cert repunt de les temperatures, retornant un ambient una mica més suau a àmplies comarques. No obstant això, aquest segon front amenaça amb portar novament inestabilitat, que es traduiria en pluges moderades o fins i tot intenses en punts molt concrets del litoral i prelitoral.

| IPGGutenbergUKLtd, mick1980, XCatalunya

Després de la lleugera millora de dimarts, es notarà un repunt tèrmic dimecres. No obstant això, és quan començaran a aparèixer núvols que preanuncien el canvi.

Tot apunta a l'arribada del nou front dijous, amb un increment de la nuvolositat i probables ruixats localment moderats.

En qualsevol cas, el Meteocat manté la prudència, ja que la trajectòria dels fronts encara pot variar i modificar la intensitat o la distribució de les pluges. Es recomana seguir les actualitzacions diàries que l'organisme difon a través dels seus canals oficials per adequar plans i desplaçaments a les condicions reals.