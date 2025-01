Dos tortells de Reis a un preu insuperable a Bonpreu i Esclat

L'arribada dels Reis Mags és una de les tradicions més esperades de Nadal a Catalunya; a més dels regals, el tortell de Reis és protagonista en aquesta festivitat. Aquest dolç, decorat amb fruites confitades i farcit de nata, trufa o massapà, simbolitza l'alegria d'aquesta època tan especial. Cada família té la seva forma particular de gaudir-lo, però sempre és sinònim de reunió i felicitat.

L'origen del tortell de Reis es remunta a l'Antiga Roma, on se servia un pastís en honor a Saturn. Amb el temps, aquesta tradició va evolucionar fins a convertir-se en el dolç que coneixem avui. Les postres també inclouen sorpreses, com la fava i la figura del rei, que aporten un toc d'emoció i joc a la taula.

A Catalunya, el tortell de Reis té un lloc destacat a les llars. Encara que cada vegada és més comú preparar-lo casolà, moltes famílies prefereixen les opcions de pastisseria o supermercats com Bonpreu i Esclat. Aquest any, els supermercats ofereixen una selecció irresistible que combina qualitat i preu.

Dues opcions delicioses per a tots els gustos

Bonpreu i Esclat han llançat dues versions del tortell de Reis que s'adapten a tots els gustos. La primera opció és el Tortell de Reis clàssic, disponible amb farcit de nata, trufa i crema cremada. Cadascun té un pes aproximat de 650 a 700 grams, suficient per compartir en família.

| BonpreuEsclat

El seu preu és de només 9,95 euros, convertint-lo en una de les opcions més assequibles del mercat. Per a aquells que busquen alguna cosa més tradicional i amb un toc català, hi ha el Tortell Català.

Aquest tortell de massa fina i esponjosa ve farcit de massapà i acompanyat d'una barretina i un caganer. Pesa 600 grams i el seu preu és de 10,95 euros. És una edició limitada que no només endolceix la taula, sinó que també celebra la cultura local.

Disponibles fins al 7 de gener

Ambdós productes estaran disponibles a les diferents botigues Bonpreu i Esclat fins al 7 de gener, 7 inclòs, cosa que dona temps suficient per gaudir-ne en diferents celebracions. És recomanable fer la comanda amb antelació per garantir-ne la disponibilitat, ja que s'espera una alta demanda a causa de la qualitat i el preu.

| BonpreuEsclat

El tortell no només és unes postres delicioses, també pot convertir-se en el centre d'una activitat divertida. Aquells que trobin la fava hauran de pagar el tortell de l'any vinent, mentre que qui trobi la figura del rei serà coronat com el protagonista de la jornada festiva.

Bonpreu i Esclat destaquen una vegada més per oferir productes de qualitat que respecten les tradicions locals. Els ingredients d'aquests tortells garanteixen un sabor únic i una textura perfecta. A més, els preus són altament competitius, cosa que els converteix en una opció ideal per a les famílies catalanes.

Aquest any, no deixis passar l'oportunitat de provar aquests dos tortells de Reis. Tant el clàssic com el català són perfectes per endolcir els moments en família i celebrar una de les tradicions més entranyables de Nadal.