Sorteig del Nen 2025: Dia, hora i on veure-ho a la televisió

El Sorteig Extraordinari del Nen és un dels esdeveniments més esperats de cada inici d'any a Espanya. Aquest tradicional sorteig, que complementa l'emoció de la Loteria de Nadal, té lloc cada 6 de gener, coincidint amb el Dia de Reis. A més de ser una tradició profundament arrelada en la cultura espanyola, el sorteig reparteix una quantiosa suma de diners que canvia la vida de molts.

El Sorteig del Nen 2025 se celebrarà el pròxim dilluns, 6 de gener, al Saló de Loteries i Apostes de l'Estat. L'hora d'inici serà a les 12:00 del migdia (hora peninsular). L'esdeveniment tindrà una durada aproximada d'una hora i serà retransmès en directe La1, a més d'estar disponible en plataformes en línia i a la pàgina oficial de Loteries i Apostes de l'Estat.

Aquest sorteig no només marca el tancament de les celebracions nadalenques, sinó que també ofereix una última oportunitat per a aquells que no van resultar afortunats en el Sorteig de Nadal. Amb premis milionaris en joc, milions de persones es preparen per seguir de prop aquest esperat esdeveniment.

Premis principals

El Sorteig del Nen 2025 reparteix un total de 770 milions d'euros en premis. Entre ells, destaquen tres categories principals.

Primer premi: El Gros del Nen atorga 200.000 euros per dècim, el que equival a 2 milions d'euros per sèrie.

Segon premi: Els dècims guanyadors rebran 75.000 euros cadascun, una quantitat més que significativa.

Tercer premi: Cada bitllet premiat amb aquesta categoria s'emportarà 25.000 euros.

A més d'aquests premis principals, el sorteig reparteix milers de premis menors, cosa que augmenta significativament les possibilitats de guanyar. En total, hi ha prop de 21 milions de premis, una xifra que converteix el Sorteig del Nen en un dels més generosos de l'any.

| Getty Images Signature

A diferència del Sorteig de Nadal, el del Nen té una dinàmica més senzilla. Per determinar els números guanyadors, s'utilitzen diversos bombos. Cadascun d'ells conté boles numerades del 0 al 9, corresponents a cada dígit d'un dècim. A més, hi ha un bombo específic per als premis, que indica la quantitat que correspon a cada número seleccionat.

Aquesta mecànica garanteix la transparència del procés i permet que el sorteig sigui més àgil. És per això que l'esdeveniment té una durada considerablement més curta que el Sorteig de Nadal.

El Sorteig del Nen és una tradició que tanca les celebracions de Nadal i Reis amb emoció i esperança. Aquest 2025 no serà l'excepció, i milers de persones estaran pendents dels bombos amb la il·lusió de començar l'any amb un cop de sort. Serà aquesta l'edició en què el teu dècim sigui el premiat? Només queda esperar i seguir en directe aquesta cita imprescindible del calendari espanyol. Molta sort!