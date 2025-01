El greu avís de l'AEMET per a les Cavalcades de Reis

El Dia de Reis és, sens dubte, un dels moments més màgics de l'any. Grans i petits esperen amb entusiasme l'arribada de Ses Majestats, mentre les Cavalcades recorren carrers i places amb música, llums i caramels. Tanmateix, aquest 2025 podria trencar amb aquesta il·lusió, ja que l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha llançat un avís important que amenaça amb trastocar els plans. L'arribada de pluges persistents, nevades a cotes relativament altes i una borrasca molt activa podria enterbolir l'espectacle, generant una situació meteorològica radicalment diferent de l'estabilitat de dies anteriors.

El Nadal ha vingut marcat per un clima benèvol que ha permès gaudir de l'exterior amb certa normalitat. Tot i així, els experts de l'AEMET insisteixen que s'aproxima un canvi dràstic per acomiadar les festes. El fred, gairebé absent en bona part del territori durant les setmanes passades, podria irrompre de cop. A això s'hi sumarien precipitacions intenses i puntuals nevades en alguns sistemes muntanyosos. Tot aquest còctel amenaça amb "rebentar" la màgia de la Cavalcada de Reis.

Les previsions anuncien l'entrada d'un front fred actiu, vinculat a una gran borrasca situada al nord de la Península. S'esperen pluges fortes, sobretot a l'oest de Galícia i en punts del Sistema Central i Andalusia occidental, així com un increment notable del vent al quadrant nord-oest i certes àrees muntanyoses de l'interior. El termòmetre, que s'havia mantingut suau, podria descendir prou com per deixar nevar a cotes inicialment superiors als 2.000 metres, però baixant després a 1.400/1.600 metres.

Alerta imminent i zones afectades

L'AEMET ha advertit en el seu comunicat que les precipitacions podrien ser persistents i localment fortes, amb acumulats significatius en punts com l'oest de Galícia i el sud-oest peninsular. Tampoc es descarten algunes tempestes aïllades que intensifiquin de forma puntual la quantitat d'aigua recollida. Pel que fa a la neu, s'esperen nevades febles en muntanyes de la meitat nord, amb una cota de neu que podria descendir paulatinament.

El vent també serà un factor a tenir en compte. Les ratxes molt fortes afectaran sobretot el nord i nord-oest de la Península, així com les zones muntanyoses del centre i de l'est. Aquest fenomen suposa un risc addicional en esdeveniments multitudinaris com les Cavalcades, on decoracions, carrosses i estructures mòbils estan més exposades. Algunes localitats podrien plantejar-se canvis de recorregut o fins i tot horaris alternatius per minimitzar riscos.

| Ajuntament de Barcelona

Què podem esperar per Reis?

En resum, tot apunta que el dia més especial per a moltes famílies vindrà carregat d'inestabilitat. Els experts preveuen que les màximes pugin en certes zones, com les mesetes i el Guadalquivir, mentre que hi haurà descensos a l'Ebre, la Ibèrica i el sud-est. Les mínimes podrien seguir en ascens al quadrant sud-oest, amb gelades que, si bé van a menys, encara afectarien de forma residual els Pirineus i serres centrals.

Els vents moderats de l'oest i sud-oest, amb intervals forts i ratxes molt fortes en algunes regions, afegeixen un component de perill addicional. A Canàries, per la seva banda, s'espera un panorama més tranquil, amb cels poc ennuvolats o alguns núvols alts i possibilitat de calitja a les illes orientals.

La màgia i la il·lusió que caracteritzen la Cavalcada de Reis podrien veure's seriosament alterades per aquesta gran borrasca, la qual promet aigualir-nos la jornada en bona part del país. Les autoritats recomanen consultar les actualitzacions de l'AEMET i les decisions de cada ajuntament, que podrien modificar horaris o recorreguts davant l'amenaça de precipitacions fortes i vents potents. El paraigua, l'abric i la precaució seran, per tant, imprescindibles per tancar el Nadal de 2025. És possible que la il·lusió segueixi intacta, però el temps, sens dubte, sembla decidit a donar-nos un gir radical en el dia més esperat de l'any.