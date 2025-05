Avís urgent de Jorge Rey: Es confirma quan s'acabarà el fred

El jove meteoròleg Jorge Rey, conegut pels seus pronòstics basats tant en models científics com en mètodes tradicionals, ha tornat a llançar un avís urgent per a tota Espanya. El temps continuarà inestable durant els pròxims dies, amb nits fredes, variacions de temperatura i l'arribada de tempestes importants. Tot això abans d'un canvi dràstic que podria portar el primer gran episodi de calor africà de l'any.

Fred persistent... però sense gelades greus

Rey ha destacat que, encara que les temperatures nocturnes continuaran sent fredes, especialment al nord de la península, no s'esperen gelades importants que puguin causar danys severs. Segons la seva anàlisi, "els gels a la Creu de Maig sempre fan mal", però aquest any les gelades no seran el principal problema. L'aire fred persistirà amb nits fresques al nord, mentre que la resta del país experimentarà fluctuacions tèrmiques notables.

Pluges i tempestes destacables

Des d'aquest dijous 8 de maig i durant tot el cap de setmana, Espanya afrontarà un episodi de pluges i tempestes que afectaran moltes comunitats. Rey ha alertat que les precipitacions seran intenses en regions com Conca, Guadalajara, Madrid, València i Saragossa.

Per al divendres, les pluges avançaran cap a Castella i Lleó, el nord del Llevant i la meitat nord peninsular. El dissabte, les tempestes es concentraran al centre, amb possibles episodis forts a Saragossa, Lleó, Astúries, Pamplona i algunes àrees de Catalunya. El diumenge, la inestabilitat es mantindrà sobretot al nord-est peninsular.

L'aire fred cedeix terreny a poc a poc

Malgrat el domini d'aire fred aquests dies, Jorge Rey ha confirmat que a poc a poc les masses d'aire del nord començaran a ser reemplaçades per vents més càlids procedents del sud. Aquest canvi de patró atmosfèric ja es començarà a notar el divendres, amb un ascens intermitent de les temperatures. No obstant això, el vent del nord tornarà puntualment a partir del diumenge.

Una borrasca explosiva podria canviar-ho tot

Més enllà de la variabilitat d'aquests dies, Rey ha explicat que els models meteorològics apunten a un canvi important al voltant del 20 de maig. Per a aquesta data, s'espera que una borrasca explosiva s'acosti a Espanya. Aquest fenomen podria atreure vents del sud carregats d'aire càlid des de l'interior d'Àfrica.

Aquest canvi de masses d'aire podria desfermar el primer episodi de calor estiuenc en bona part del país, amb temperatures molt superiors a les actuals i dies marcats per l'ambient càlid. El contrast amb el temps fresc i les tempestes d'aquesta setmana serà notable.

L'avís més important: el fred té els dies comptats

Jorge Rey ha revelat que el fred es mantindrà amb variacions fins al 19 de maig aproximadament. A partir del dia 20, si es confirma l'arribada de la borrasca explosiva, Espanya podria experimentar un ascens generalitzat de temperatures i l'entrada de calor africà que posaria fi definitivament a l'ambient fred de primavera.

La població haurà d'estar atenta als avisos i actualitzacions dels pròxims dies, ja que el canvi podria ser brusc i afectar moltes activitats a l'aire lliure i a l'agricultura.