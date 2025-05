La pluja i un accident provoquen el caos a l'AP-7

per Joan Grimal

L'inici de setmana ha estat especialment complicat per als conductors que circulaven per l'AP-7 en direcció sud. La combinació d'una forta pluja i un accident va provocar el col·lapse de la via a l'altura de Vilademuls, generant importants retencions i afectant milers de vehicles durant diverses hores.

Una jornada marcada per la incertesa

Els primers avisos van arribar a través del Servei Català de Trànsit poc després de les quatre de la tarda. Segons van informar, un carril romania tancat en el tram afectat i ja s'acumulaven entre tres i quatre quilòmetres de retencions des de Viladesens. Encara que en un primer moment s'esperava que la situació pogués controlar-se ràpidament, la meteorologia no va ajudar. La pluja constant complicava les maniobres i augmentava el risc de nous incidents.

Pocs minuts després, Trànsit comunicava que la situació s'havia agreujat: tota la calçada en sentit sud quedava totalment tancada. Els vehicles van quedar atrapats en llargues cues sense possibilitat d'avançar, mentre les xarxes socials començaven a omplir-se de queixes i peticions d'informació per part dels afectats.

| Servei Català de Trànsit, Mossos d'Esquadra

Reobertura progressiva entre la tensió i la paciència

No va ser fins a prop d'una hora després quan les autoritats van aconseguir reobrir un carril. Tanmateix, les retencions no van disminuir de seguida. Es van mantenir els mateixos tres o quatre quilòmetres de cues a causa de la dificultat d'evacuar el vehicle accidentat i l'elevada densitat de trànsit pròpia d'un dilluns.

L'accident, segons fonts de Trànsit, implicava un únic vehicle que, presumiblement a causa de l'asfalt relliscós, havia perdut el control i obstruït la via. Afortunadament, no es van reportar ferits de gravetat, però l'incident va evidenciar una vegada més els riscos de circular amb precipitacions intenses.

La informació en temps real: una eina clau

Durant tot l'episodi, el Servei Català de Trànsit va mantenir els conductors informats en temps real a través de Twitter. Des dels primers avisos fins a la reobertura total dels carrils, cada canvi en la situació es va comunicar gairebé a l'instant.

Només un únic vehicle va estar implicat en l'incident. Aquesta revelació va sorprendre nombrosos conductors i observadors: el caos que va paralitzar un dels principals eixos viaris de Catalunya durant hores no va ser conseqüència d'un sinistre múltiple, sinó d'un sol vehicle que, en condicions normals, hauria causat una interrupció mínima.

| Servei Català de Trànsit, Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Aquest fet torna a posar sobre la taula la vulnerabilitat de l'AP-7, una artèria que suporta un trànsit molt intens i on qualsevol imprevist pot desencadenar llargues hores de bloqueig, especialment quan la meteorologia no acompanya.

Conduir amb pluja multiplica el risc d'accidents a causa de la reducció de l'adherència i la visibilitat. És fonamental reduir la velocitat, evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat. A més, revisar l'estat dels pneumàtics i els frens abans de circular pot prevenir situacions perilloses. La precaució és la millor aliada sota la pluja.