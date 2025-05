Cop dur del Meteocat als catalans pel cap de setmana

Els pròxims dies a Catalunya estaran marcats per la inestabilitat meteorològica. Així ho ha confirmat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en el seu últim informe i el gràfic de previsió a mitjà termini, que ja circula ràpidament entre la població preocupada per l'evolució del temps de cara al cap de setmana. La pluja tornarà a ser protagonista, especialment a les zones de muntanya de l'interior, amb un ambient que seguirà sent més fresc de l'habitual per a aquestes dates de maig.

Ruixats intermitents i núvols a tot el territori

Segons ha informat el Meteocat, el divendres es preveu que els ruixats afectin pràcticament totes les comarques. Les precipitacions seran especialment intenses a les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona, la Catalunya Central i el Pirineu, malgrat que també podrien estendre's a zones de la Costa Brava i Ponent.

El dissabte, la situació continuarà de forma similar o fins i tot amb un lleuger increment de la intensitat de les precipitacions. Les pluges seran més probables a les zones de muntanya i podran ser localment intenses. El vent podria reforçar-se lleugerament a la costa, augmentant la sensació de frescor i molèstia.

| AEMET

Diumenge amb certa millora, però encara inestable

Per al diumenge, el Meteocat preveu una petita millora generalitzada, però la inestabilitat no desapareixerà del tot. Les comarques del nord i de l'interior encara podrien rebre ruixats dispersos. Al litoral sud i a les Terres de l’Ebre hi ha possibilitats de períodes de sol més estables, malgrat que el cel seguirà parcialment ennuvolat.

Els mapes de predicció mostren com la línia frontal de precipitació creuarà el territori durant tot el cap de setmana, amb una tendència a desplaçar-se cap al nord-est el diumenge a la tarda. No obstant això, l'ambient fresc es mantindrà, amb temperatures que, en molts casos, es quedaran per sota de les mitjanes habituals.

| Canva Creative Studio, XCatalunya

Ambient més propi de març que de maig

Els meteoròlegs del Meteocat també han advertit que l'ambient fresc continuarà sent una de les constants. Les màximes no superaran fàcilment els 20 ºC en moltes comarques de l'interior i les mínimes podrien acostar-se als 10 ºC en zones elevades. Aquest patró climàtic, més propi de març o abril, està sent causat per l'entrada de masses d'aire fred procedents del nord-oest europeu combinades amb la inestabilitat atmosfèrica.

Consells per als ciutadans

Protecció Civil recomana seguir les actualitzacions del Meteocat i tenir especial cura a les zones de muntanya, on les pluges podrien causar crescudes puntuals de torrents o afectar camins i pistes forestals. També s'aconsella precaució a l'hora de conduir en carreteres de muntanya i preparar roba impermeable i d'abric si es preveuen activitats a l'aire lliure durant el cap de setmana.

La previsió més important: pluges assegurades i ambient fresc

El Meteocat ha confirmat que durant el divendres i el dissabte s'esperen pluges generalitzades a tota Catalunya, amb ruixats especialment intensos a les zones de muntanya. El diumenge es preveu una lleugera millora, malgrat que encara hi haurà precipitacions disperses i l'ambient continuarà sent fresc.