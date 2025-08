Avís urgent del Meteocat per a la setmana que comença: 'La temperatura...'

per Iker Silvosa

Les jornades d'estiu solen estar marcades per la llum intensa i el ritme més pausat de l'activitat diària, però aquesta setmana comença amb una expectació diferent de l'ambient. Mentre molts miren a l'horitzó a la recerca d'algun indici de canvi, les previsions meteorològiques apunten a un fenomen que marcarà el pols del territori i condicionarà el dia a dia a bona part de Catalunya. L'estabilitat aparent serà només l'avantsala d'un episodi climàtic que requerirà màxima atenció.

Radiografia meteorològica: estabilitat, sol i temperatures en ascens

El dilluns es presenta amb un cel majoritàriament serè a tot el territori català. Les imatges del Meteocat confirmen la presència d'alguns núvols alts i prims que creuaran de manera puntual, gairebé decorativa, sense conseqüències directes en el temps. A la matinada, s'espera la formació de bancs de núvols baixos a zones del litoral sud, tot i que s'aniran dissipant ràpidament a mesura que el sol guanyi força.

Al Pirineu, Prepirineu i algunes àrees del prelitoral, la tarda portarà el desenvolupament de nuvolositat d'evolució diürna, tot i que aquests cúmuls seran aïllats i no es preveu que donin lloc a precipitacions significatives.

| Meteocat

Dimarts, la tònica dominant serà el cel serè. Només a l'interior del quadrant nord-est es desenvoluparan alguns nuclis de nuvolositat d'evolució, especialment durant la tarda. La situació, però, estarà completament controlada pel que fa a possibles pluges, consolidant una sensació tèrmica de ple estiu.

Avís per calor intensa: l'amenaça invisible del mercuri

L'estabilitat atmosfèrica portarà una conseqüència directa: l'ascens progressiu de les temperatures. La massa d'aire càlid que s'imposa des del sud, juntament amb la subsidència associada a l'anticicló, provocarà un repunt tèrmic destacat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís urgent per calor intensa especialment rellevant per a dimarts, quan s'activarà la alerta groga (nivell 1/6 de perill màxim) a comarques com el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

Els mapes tèrmics de Meteocat mostren valors màxims que oscil·laran entre els 38 i 40 °C a la zona de Ponent, amb registres especialment elevats durant la franja horària compresa entre les 14:00 i les 20:00. Aquest episodi de calor intensa tindrà un caràcter local, afectant principalment les zones d'interior i ponentines, on la combinació de temperatures extremes i baixa humitat relativa incrementarà notablement el risc de cop de calor i deshidratació.

L'onada de calor prevista per a aquest inici de setmana a Catalunya tindrà un impacte molt concret en la salut i l'activitat quotidiana. Els organismes de protecció civil i el mateix Meteocat recomanen extremar les precaucions als municipis afectats, evitant activitats físiques a l'aire lliure durant les hores centrals del dia i prestant especial atenció a col·lectius vulnerables com infants, persones grans i qui pateix malalties cròniques.

A les àrees sota avís, l'exposició prolongada al sol podrà tenir conseqüències immediates en la salut i en l'estabilitat de l'entorn natural, incrementant a més el risc d'incendis forestals, especialment a comarques interiors i zones de vegetació seca. Dimarts serà el dia crític, però els models apunten que les temperatures podrien mantenir-se elevades durant diversos dies, amb un possible lleu respir a partir de dimecres, quan es preveu una lleugera baixada del mercuri abans d'un nou repunt cap al final de la setmana.