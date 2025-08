Avís urgent de Protecció Civil: 19 municipis en risc d’incendi forestal avui

L'alba d'aquest diumenge ha portat amb si una sensació de calma tensa a bona part del territori català. Als voltants del Cap de Creus i la serra de l’Albera, l'aire és dens i el paisatge, normalment animat per excursionistes i amants de la natura, es percep avui inusualment silenciós. Mentre l'estiu avança, les condicions atmosfèriques i l'estat de la vegetació dibuixen un escenari especialment delicat per als pròxims dies, amb implicacions directes en la vida quotidiana de molts municipis de l'Alt Empordà i altres comarques catalanes.

El risc extrem obliga al tancament d'espais naturals emblemàtics

El context meteorològic que travessa Catalunya aquest cap de setmana és el resultat de diversos factors combinats: temperatures elevades, humitat relativa molt baixa, vent moderat del nord i una vegetació completament seca després de setmanes sense pluges significatives. Aquests elements han elevat de manera dràstica el risc d'incendi forestal, fins al punt d'obligar les autoritats a prendre mesures dràstiques i poc habituals.

A partir de les 08:00 h d'avui, tots els accessos al Parc Natural del Cap de Creus i al massís de l’Albera han quedat tancats al públic per decisió del Govern. La fase d'alerta del Pla Infocat i l'activació del nivell 4 del Pla Alfa —el màxim en l'escala de vigilància dels Agents Rurals— han convertit aquesta jornada en una de les més crítiques de la temporada.

| ACN

Aquesta decisió afecta directament dinou municipis de l'Alt Empordà, entre ells Agullana, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Colera, El Port de la Selva, Espolla, Garriguella, La Jonquera, La Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle.

Mentre s'intensifiquen els controls d'accés i la vigilància aèria, l'atenció se centra en la prevenció total de qualsevol conat de foc. No és una mesura aïllada: altres zones forestals de Catalunya, repartides entre cinc comarques —Alt Empordà, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta i Segrià— també romanen sota nivell 3 del Pla Alfa, cosa que suposa restriccions severes i una presència reforçada dels cossos de prevenció.

Segons Protecció Civil, un 90% dels incendis forestals a Catalunya tenen origen humà, sigui per descuits, negligències o activitats agrícoles i recreatives mal gestionades. Per aquest motiu, la restricció d'accés no és únicament una mesura preventiva davant les condicions meteorològiques, sinó també una acció decidida per minimitzar la probabilitat d'incidents provocats involuntàriament.

En paral·lel, la fase d'alerta del Pla Infocat implica que tots els recursos es destinen a la vigilància i la resposta ràpida davant qualsevol incidència. Els Agents Rurals concentren la seva tasca en la patrulla activa, i els mitjans aeris multipliquen els seus recorreguts sobre les zones crítiques, mentre els cossos d'emergència coordinen la logística davant possibles evacuacions o intervencions d'urgència.

L'activació del nivell 4 del Pla Alfa i les restriccions associades suposen una sèrie de prohibicions que afecten directament la ciutadania. No només està vetat l'accés als principals espais naturals de l'Alt Empordà, sinó que també queda estrictament prohibida qualsevol activitat que pugui suposar un risc d'ignició en terrenys forestals i en una franja de 500 metres al seu voltant.