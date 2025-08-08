Avís urgent dels Bombers: 48 municipis en risc molt alt d’incendi forestal

Al cor de l'estiu, quan els dies sembla que no tenen fi i el sol cau implacable sobre el territori, la meteorologia i la seguretat es converteixen en una mateixa preocupació. La calor extrema no només transforma el paisatge i l'activitat diària, sinó que eleva perillosament l'amenaça d'incendis a zones forestals.
La combinació de temperatures en ascens, humitat relativa molt baixa i l'entrada de marinades de tarda ha situat diverses comarques de Catalunya en un nivell de risc crític per a la jornada d'avui; tot i que la previsió per al cap de setmana en aquest aspecte serà similar. Segons dades oficials, 48 municipis han entrat en nivell 3 del Pla Alfa, la segona fase màxima de prevenció que implica restriccions severes d'accés i activitats al medi natural.
Aquest nivell d'alerta se centra a Ponent, l'interior de les Terres de l’Ebre i l'Altiplà Central, àrees que a més coincideixen amb les zones en què el Meteocat ha activat avisos per calor intensa. El pronòstic meteorològic per a aquest cap de setmana, amb màximes que superaran amb facilitat els 35 °C i cels majoritàriament serens, confirma que la situació continuarà sent delicada.
Municipis més exposats
Les comarques més afectades inclouen punts de Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Priorat, Ribera d’Ebre, Segrià i Terra Alta. Localitats com Aitona, Batea, Cabacés, l'Espluga de Francolí o Os de Balaguer es troben sota una vigilància especial a causa de l'elevada disponibilitat de combustible vegetal i a la ràpida propagació que podria tenir qualsevol conat d'incendi.
Els mapes de la Generalitat mostren que, a més d'aquests municipis en risc molt alt, altres 160 localitats es troben en risc alt, cosa que estèn la preocupació a bona part de l'interior i sud de Catalunya.
Calor i risc d'incendi: una relació directa
La calor extrema no només asseca la vegetació, sinó que redueix la humitat de les capes superficials del sòl i afavoreix que qualsevol espurna o focus es pugui transformar ràpidament en un incendi de gran magnitud. Aquest risc es multiplica quan les temperatures coincideixen amb episodis de vent, com les marinades previstes per a les tardes d'aquest cap de setmana, que poden revifar i desplaçar el foc a gran velocitat.
Aquest patró meteorològic, que barreja onades de calor amb baixa humitat i vent moderat, és un dels més perillosos per a l'entorn forestal mediterrani, on la regeneració de la vegetació després d'un incendi és lenta i els ecosistemes són especialment vulnerables.
Recomanacions i mesures preventives
Les autoritats insten la població a extremar la prudència. Això vol dir evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes, no encendre foc al bosc ni a zones properes, i mantenir lliures de males herbes els perímetres dels habitatges situats en àrees rurals. Els accessos a determinats espais naturals podrien romandre restringits durant la vigència del nivell 3 del Pla Alfa.
Els Bombers i els cossos de vigilància forestal recorden que, davant de qualsevol columna de fum, és fonamental trucar immediatament al 112. La rapidesa en la detecció i resposta és clau per evitar que un foc incipient es converteixi en un incendi de grans dimensions.
El panorama que es dibuixa per als pròxims dies a Catalunya obliga a mantenir l'atenció posada tant en el termòmetre com en el cel. Tot i que el Meteocat preveu algun núvol d'evolució i ruixats febles al Pirineu, la resta del territori viurà jornades de calor intensa i risc elevat d'incendi.