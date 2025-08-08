Logo xcatalunya.cat
Rescat dels Bombers a la muntanya
Incendi en la vegetació | Canva
Avís urgent dels Bombers: 48 municipis en risc molt alt d’incendi forestal

També n'hi ha 160 més en risc alt

Foto d'autor de Iker Silvosa
per Iker Silvosa

Al cor de l'estiu, quan els dies sembla que no tenen fi i el sol cau implacable sobre el territori, la meteorologia i la seguretat es converteixen en una mateixa preocupació. La calor extrema no només transforma el paisatge i l'activitat diària, sinó que eleva perillosament l'amenaça d'incendis a zones forestals.

La combinació de temperatures en ascens, humitat relativa molt baixa i l'entrada de marinades de tarda ha situat diverses comarques de Catalunya en un nivell de risc crític per a la jornada d'avui; tot i que la previsió per al cap de setmana en aquest aspecte serà similar. Segons dades oficials, 48 municipis han entrat en nivell 3 del Pla Alfa, la segona fase màxima de prevenció que implica restriccions severes d'accés i activitats al medi natural.

Aquest nivell d'alerta se centra a Ponent, l'interior de les Terres de l’Ebre i l'Altiplà Central, àrees que a més coincideixen amb les zones en què el Meteocat ha activat avisos per calor intensa. El pronòstic meteorològic per a aquest cap de setmana, amb màximes que superaran amb facilitat els 35 °C i cels majoritàriament serens, confirma que la situació continuarà sent delicada.

Camió de bombers vermell amb la paraula bombers escrita en blanc.
Bombers de Catalunya | ACN

Municipis més exposats

Les comarques més afectades inclouen punts de Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Priorat, Ribera d’Ebre, Segrià i Terra Alta. Localitats com Aitona, Batea, Cabacés, l'Espluga de Francolí o Os de Balaguer es troben sota una vigilància especial a causa de l'elevada disponibilitat de combustible vegetal i a la ràpida propagació que podria tenir qualsevol conat d'incendi.

Els mapes de la Generalitat mostren que, a més d'aquests municipis en risc molt alt, altres 160 localitats es troben en risc alt, cosa que estèn la preocupació a bona part de l'interior i sud de Catalunya.

Calor i risc d'incendi: una relació directa

La calor extrema no només asseca la vegetació, sinó que redueix la humitat de les capes superficials del sòl i afavoreix que qualsevol espurna o focus es pugui transformar ràpidament en un incendi de gran magnitud. Aquest risc es multiplica quan les temperatures coincideixen amb episodis de vent, com les marinades previstes per a les tardes d'aquest cap de setmana, que poden revifar i desplaçar el foc a gran velocitat.

Aquest patró meteorològic, que barreja onades de calor amb baixa humitat i vent moderat, és un dels més perillosos per a l'entorn forestal mediterrani, on la regeneració de la vegetació després d'un incendi és lenta i els ecosistemes són especialment vulnerables.

Recomanacions i mesures preventives

Les autoritats insten la població a extremar la prudència. Això vol dir evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes, no encendre foc al bosc ni a zones properes, i mantenir lliures de males herbes els perímetres dels habitatges situats en àrees rurals. Els accessos a determinats espais naturals podrien romandre restringits durant la vigència del nivell 3 del Pla Alfa.

Els Bombers i els cossos de vigilància forestal recorden que, davant de qualsevol columna de fum, és fonamental trucar immediatament al 112. La rapidesa en la detecció i resposta és clau per evitar que un foc incipient es converteixi en un incendi de grans dimensions.

El panorama que es dibuixa per als pròxims dies a Catalunya obliga a mantenir l'atenció posada tant en el termòmetre com en el cel. Tot i que el Meteocat preveu algun núvol d'evolució i ruixats febles al Pirineu, la resta del territori viurà jornades de calor intensa i risc elevat d'incendi.

