Última hora dels embassaments catalans: Gran notícia inesperada

El comportament del pantà de Riudecanyes està sorprenent tots els experts en gestió hídrica. Per segon dia consecutiu, aquest embassament viu una pujada realment inusual per a un mes d’agost. La dada d’avui reflecteix una recuperació espectacular. Riudecanyes passa del 38,90 % al 42,96 %. És un salt de més de quatre punts en només vint-i-quatre hores. El fenomen no té precedents recents per aquestes dates, i trenca la tendència negativa que arrossegava des de feia setmanes.
De vegades, Riudecanyes ha estat el termòmetre de la vulnerabilitat del sistema. Per això, veure dues jornades seguides amb increments tan marcats obre un parèntesi d’alleujament per a tota la seva zona d’influència. Tot apunta a una combinació de gestió tècnica eficaç i possibles aportacions inesperades per maniobres de desembassament o transvasaments, encara que la situació continua sent estructuralment delicada.
La resta d’embassaments, amb moviments suaus
L’anàlisi de la resta dels embassaments catalans confirma l’estabilitat que ve marcant aquest estiu de 2025. La conca interna se situa ara en el 76,37 % de la seva capacitat total. Això suposa una baixada mínima de només una dècima respecte a la jornada anterior. La majoria de pantans només perd unes centèsimes. Darnius Boadella baixa del 65,58 % al 65,30 %, un moviment gairebé imperceptible.
Susqueda baixa de 80,72 % a 80,42 %, i la Baells manté el to alt, quedant molt a prop del 90 %. La Llosa del Cavall també es manté ferma, només dues centèsimes per sota de la dada d’ahir, cosa que la consolida com un dels embassaments més estables i millor gestionats actualment. Sant Ponç registra una variació testimonial, mantenint-se al voltant del 89 %, i continua presentant uns valors molt sòlids per aquestes dates.
Sau i Foix: una jornada de contrast
El pantà de Sau torna a registrar una dada positiva. Després de la petita baixada de la jornada anterior, avui puja lleument fins al 65,37 %. És una variació molt curta, però confirma que Sau està lluny d’entrar en una dinàmica de preocupació. Aquest comportament, amb alternança de petites baixades i pujades, és una mostra que l’equilibri hídric està funcionant en ple agost.
L’embassament de Foix, en canvi, viu una baixada més marcada. Passa del 97,92 % al 97,19 %. Encara que la dada pot semblar rellevant en percentatge, Foix continua sent l’embassament més ple de la xarxa. El seu paper regulador i la seva petita mida expliquen que tingui aquestes oscil·lacions més notables.
Siurana, el gran repte del sistema
No tot el balanç d’avui és positiu. L’embassament de Siurana continua perdent aigua de manera preocupant. La baixada de dos punts, fins a situar-se en el 20,11 %, el torna a deixar en una situació límit. Siurana és des de fa mesos el punt més feble de la conca interna catalana. La gestió en aquest embassament requereix especial atenció i vigilància màxima, perquè el seu marge és gairebé inexistent i qualsevol episodi de calor extrema pot agreujar encara més la situació.