Alerta per calor a Catalunya
Alerta per calor a Catalunya | Canva
Avís urgent del Meteocat per la pujada de temperatures... i pluges en algunes zones

L'onada de calor comença a fer efecte, però el cap de setmana empitjorarà tot i l'aparició de ruixats

per Iker Silvosa

L'atmosfera a Catalunya prepara un escenari cridaner per a aquest cap de setmana, on la calor i les precipitacions breus podrien coincidir en el mateix mapa. Un contrast que, tot i que no és habitual, es deixarà sentir en diverses comarques i exigirà atenció tant de veïns com de visitants.

Calor intensa a l'interior i al Pirineu occidental

Segons l'última actualització del Meteocat, el dissabte estarà marcat per temperatures elevades a bona part de l'interior, amb especial incidència a les comarques de Segrià, Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Noguera, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i Vall d'Aran, on s'ha activat l'alerta groga per calor intensa entre el migdia i les primeres hores de la tarda.

L'episodi forma part d'una ona de calor de Ponent que es mantindrà, amb variacions, fins a mitjans de la pròxima setmana. La sensació tèrmica podrà superar amb facilitat els 35 °C a zones de Ponent i en punts del Pirineu més exposats al sol.

Previsió meteorològica per a dissabte amb algunes comarques marcades en groc per l'alerta per altes temperatures | Meteocat

El singular del dissabte és que algunes d'aquestes comarques —en alerta per calor— també podrien registrar ruixats de tarda, un fenomen que sol venir acompanyat de tempesta i que, en aquest cas, estarà vinculat al desenvolupament de nuvolositat convectiva.

Un dissabte amb nuvolositat variable i possibles tempestes

Durant el matí de dissabte, el cel es presentarà entelat per núvols alts, amb alguns bancs de núvols baixos al litoral nord i sud. A partir del migdia, la calor afavorirà el creixement de nuvolositat d'evolució al Pirineu, Prepirineu i prelitoral, més abundant al sector occidental.

S'esperen pluges febles i disperses, tot i que no es descarta que puntualment siguin moderades a zones de muntanya, sempre acompanyades d'aparell elèctric i ràfegues de vent localitzades. El contrast tèrmic i l'entrada d'humitat des del sud afavoriran aquest escenari.

Diumenge: calor persistent i repunt a l'interior

Diumenge, el sol tornarà a dominar la major part de Catalunya, tot i que amb alguns intervals de núvols baixos a la matinada a l'extrem sud del litoral. Amb l'avanç del dia, els núvols d'evolució tornaran a aparèixer sobre el Pirineu i Prepirineu occidental, on de nou són probables ruixats febles o moderats amb tempesta.

Pel que fa a les temperatures,  la mínima pujarà de manera moderada a tot el territori, excepte a àrees de muntanya on es mantindrà estable. Les màximes seran similars o lleugerament superiors, amb un ascens més marcat al litoral i prelitoral. Meteocat manté l'alerta groga per calor a Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues, Urgell i Segrià, amb valors que tornaran a rondar els 35 °C o més.

El contrast tèrmic com a protagonista

El més cridaner del cap de setmana és que la calor extrema i les pluges puntuals compartiran protagonisme a comarques com Noguera o Pallars Jussà, on s'espera un ambient sufocant durant gran part del dia, interromput per precipitacions de curta durada. Aquest tipus de configuracions atmosfèriques poden generar tempestes seques o amb poca aigua, però amb descàrregues elèctriques significatives, cosa que augmenta el risc d'incendis en terrenys secs.

