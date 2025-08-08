Avís urgent del Meteocat per la pujada de temperatures... i pluges en algunes zones

L'atmosfera a Catalunya prepara un escenari cridaner per a aquest cap de setmana, on la calor i les precipitacions breus podrien coincidir en el mateix mapa. Un contrast que, tot i que no és habitual, es deixarà sentir en diverses comarques i exigirà atenció tant de veïns com de visitants.
Calor intensa a l'interior i al Pirineu occidental
Segons l'última actualització del Meteocat, el dissabte estarà marcat per temperatures elevades a bona part de l'interior, amb especial incidència a les comarques de Segrià, Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Noguera, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i Vall d'Aran, on s'ha activat l'alerta groga per calor intensa entre el migdia i les primeres hores de la tarda.
L'episodi forma part d'una ona de calor de Ponent que es mantindrà, amb variacions, fins a mitjans de la pròxima setmana. La sensació tèrmica podrà superar amb facilitat els 35 °C a zones de Ponent i en punts del Pirineu més exposats al sol.
El singular del dissabte és que algunes d'aquestes comarques —en alerta per calor— també podrien registrar ruixats de tarda, un fenomen que sol venir acompanyat de tempesta i que, en aquest cas, estarà vinculat al desenvolupament de nuvolositat convectiva.
Un dissabte amb nuvolositat variable i possibles tempestes
Durant el matí de dissabte, el cel es presentarà entelat per núvols alts, amb alguns bancs de núvols baixos al litoral nord i sud. A partir del migdia, la calor afavorirà el creixement de nuvolositat d'evolució al Pirineu, Prepirineu i prelitoral, més abundant al sector occidental.
S'esperen pluges febles i disperses, tot i que no es descarta que puntualment siguin moderades a zones de muntanya, sempre acompanyades d'aparell elèctric i ràfegues de vent localitzades. El contrast tèrmic i l'entrada d'humitat des del sud afavoriran aquest escenari.
Diumenge: calor persistent i repunt a l'interior
Diumenge, el sol tornarà a dominar la major part de Catalunya, tot i que amb alguns intervals de núvols baixos a la matinada a l'extrem sud del litoral. Amb l'avanç del dia, els núvols d'evolució tornaran a aparèixer sobre el Pirineu i Prepirineu occidental, on de nou són probables ruixats febles o moderats amb tempesta.
Pel que fa a les temperatures, la mínima pujarà de manera moderada a tot el territori, excepte a àrees de muntanya on es mantindrà estable. Les màximes seran similars o lleugerament superiors, amb un ascens més marcat al litoral i prelitoral. Meteocat manté l'alerta groga per calor a Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues, Urgell i Segrià, amb valors que tornaran a rondar els 35 °C o més.
El contrast tèrmic com a protagonista
El més cridaner del cap de setmana és que la calor extrema i les pluges puntuals compartiran protagonisme a comarques com Noguera o Pallars Jussà, on s'espera un ambient sufocant durant gran part del dia, interromput per precipitacions de curta durada. Aquest tipus de configuracions atmosfèriques poden generar tempestes seques o amb poca aigua, però amb descàrregues elèctriques significatives, cosa que augmenta el risc d'incendis en terrenys secs.