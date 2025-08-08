Aliança Catalana vol refundar l'Oficina Antifrau

Aliança Catalana no fa vacances i ha registrat aquesta setmana al Parlament de Catalunya una proposta de resolució que denuncia la incapacitat de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) per protegir de manera efectiva les persones alertadores. Un alertador (whistleblower en anglès) és una persona que, amb informació directa i rellevant, denuncia irregularitats, corrupció o delictes dins de l'Administració pública o que hi tinguin relació, assumint riscos personals vitals per protegir l’interès públic i la legalitat.
El partit liderat per Sílvia Orriols ha exigit que el Govern en minoria de Salvador Illa aprovi, en un termini màxim de sis mesos, una llei catalana pròpia per garantir una protecció integral a qui s’atreveix a destapar la corrupció. Casos recents com el de la DGAIA que han deixat en estat de xoc a tothom en aquest país ho fan més necessari que mai.
Les dades oficials són clares: només un 4 % de les denúncies rebudes per l’OAC acaben en actuacions efectives, i el 68 % es presenten de forma anònima per por a represàlies. A més, l’organisme reconeix que no té prou recursos per oferir assistència completa als denunciants.
La formació proposa un paquet de mesures molt concretes:
- Assistència jurídica immediata i gratuïta per a tots els alertadors.
- Suport psicològic i econòmic per a les víctimes de represàlies.
- Sistema d’indemnitzacions per als casos acreditats de persecució.
- Fons específic dins l’OAC, amb almenys el 25 % del pressupost destinat a la protecció d’alertadors.
- Informe extraordinari del Síndic de Greuges sobre el grau real de protecció existent.
- Auditoria anual independent de les polítiques anticorrupció i canals de denúncia.
- Reprovació explícita de l’actual funcionament de l’OAC per la seva baixa eficàcia i manca de protecció real.
Segons Aliança Catalana, “la figura de l’alertador no pot ser només un símbol, sinó un actiu democràtic de primer ordre”. El partit avisa que condemnar al silenci qui actua amb coratge i ètica significa afeblir les institucions i perpetuar la corrupció.
Aquesta iniciativa s’emmarca en una institució que arrossega un passat polèmic: la mort sobtada el 2011 del seu primer director, el fiscal David Martínez Madero, i la destitució del seu successor, Daniel de Alfonso, després de les gravacions amb l’exministre Jorge Fernández Díaz on conspiraven per fabricar dossiers contra dirigents independentistes i destruir la sanitat catalana en el marc de l'"Operació Catalunya".
Per Aliança Catalana, aquests antecedents demostren que cal una "refundació" urgent i profunda de la OAC per posar les institucions al servei de la veritat i de qui s’atreveix a dir-la, encara que estiguem d'estiu.