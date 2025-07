Avís urgent de l'ACA, alerta de desbordament al pantà de Foix: 'Es preveuen...'

per Iker Silvosa

Després d'una matinada marcada per les pluges intenses a diverses comarques catalanes, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha activat l'alerta per desbordament de l'embassament de Foix, a l'Alt Penedès, en superar el llindar de cabal crític amb una sortida de 20,5 metres cúbics per segon. La situació, tot i que era esperada i parcialment mitigada pels buidatges preventius fets aquesta setmana, ha tornat a activar totes les alarmes als municipis de l'entorn.

Superat el llindar: Castellet i la Gornal i Cubelles, sota vigilància

L'avís llançat per l'ACA aquest matí indica que es preveuen afectacions a punts baixos de la llera del riu Foix, especialment als municipis de Castellet i la Gornal (Alt Penedès) i Cubelles (Garraf). En aquests trams, la proximitat del curs a zones urbanitzades i el poc pendent fan que qualsevol increment sobtat del nivell del riu pugui tenir conseqüències ràpides i potencialment greus.

L'organisme ha demanat “molta prudència” als veïns d'aquestes zones, especialment a aquells que viuen a prop de barrancs, torrents o passos d'aigua. El gràfic de cabals publicat per l'ACA mostra un augment molt brusc des de la matinada, passant de registres inferiors als 5 m³/s dimecres al matí fins a superar els 20 m³/s cap a les 07:20 h d'aquest dijous.

| XCatalunya

Una mesura de prevenció que no ha estat suficient

Dimarts a la nit, l'ACA ja havia començat a desembassar el pantà de Foix de manera preventiva, alliberant aproximadament 4.000 litres per segon, amb l'objectiu d'evitar una nova crescuda sobtada, com la que va tenir lloc fa dues setmanes a Cubelles. En aquella ocasió, un altre episodi de pluges torrencials va provocar el desbordament del riu, amb afectacions notables a la zona urbana i l'entorn agrícola.

Durant els dies previs a aquest nou episodi, l'embassament es trobava pràcticament ple, fet que va obligar a actuar amb antelació. Tanmateix, el volum de precipitacions acumulat entre dimecres a la tarda i la matinada de dijous ha estat suficient per elevar el nivell de l'aigua de manera accelerada, obligant a reactivar el protocol d'emergència.

Protecció Civil i ACA coordinen vigilància intensiva

Des de Protecció Civil s'ha activat una vigilància exhaustiva sobre el pantà i el tram baix del Foix. Tot i que el sotsdirector de l'organisme, Sergio Delgado, havia indicat que les precipitacions previstes no haurien de provocar una crescuda tan violenta com l'anterior, l'evolució de les tempestes durant la matinada ha superat alguns dels llindars de referència en menys temps del previst.

A més de les pluges, s'han registrat fortes escorrenties procedents de les comarques veïnes, fet que ha incrementat encara més el cabal que arriba a l'embassament. En aquest context, els serveis d'emergència es mantenen en alerta per possibles afectacions a habitatges, carreteres secundàries i camins rurals.