Anunci urgent de l’ACA sobre el pantà de Foix per les pluges de dimecres

per Joan Grimal

Davant la previsió de pluges intenses que podrien afectar Catalunya aquest dimecres i continuar fins dijous, l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha activat aquest dimarts una operació de desembassament controlat al pantà del Foix, situat al municipi de Castellet i la Gornal, a la comarca de l'Alt Penedès.

La maniobra ha començat a les cinc de la tarda, moment en què el cabal de sortida s'ha incrementat fins a arribar als 4 metres cúbics per segon. Aquesta mesura preventiva pretén reduir la pressió sobre la presa i evitar un possible desbordament del riu Foix en cas de pluges intenses.

El record recent d'una tragèdia

Fa tot just deu dies, les precipitacions intenses van provocar el desbordament del mateix riu Foix al seu pas per Cubelles, a la comarca del Garraf. Aquell episodi va derivar en la desaparició de dues persones, un succés que va encendre totes les alarmes i va tornar a posar sobre la taula el debat sobre l'estat i l'ús de la infraestructura.

Arran d'aquell desastre natural, tant entitats ecologistes com agricultors han reactivat la polèmica sobre la funcionalitat del pantà i el seu impacte mediambiental. Mentre uns reclamen una major intervenció humana per garantir la seguretat de les poblacions properes, d'altres demanen reduir l'artificialització del riu.

El Govern estudia mesures estructurals

La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha confirmat aquest dimarts que el seu departament, en coordinació amb l'Executiu català, està explorant "solucions viables" per minimitzar els riscos de desbordament al pantà del Foix. Segons Paneque, la presa es troba actualment "al límit de la seva capacitat".

El Govern, ha dit, es planteja aplicar un nou protocol de gestió hidràulica que contempli desembassaments preventius més freqüents, així com una actualització del sistema d'alertes i monitoratge en temps real. També s'estudia la possibilitat de redissenyar l'entorn per mitigar l'impacte de possibles avingudes sobtades.

Un equilibri delicat entre seguretat i sostenibilitat

Des del punt de vista tècnic, molts experts en hidrologia consideren que l'actuació de l'ACA és correcta i proporcionada davant el nivell d'alerta meteorològica. Associacions ecologistes han expressat la seva preocupació per l'impacte que aquests canvis en el cabal del riu poden tenir en els ecosistemes del tram baix del Foix.

En contraposició, organitzacions agràries i veïns de les poblacions properes al curs del riu celebren la mesura com a necessària. Després de les pluges de principis de juliol, molts temen que un nou episodi extrem pugui acabar en tragèdia si no es prenen precaucions.

Expectació davant l'evolució de l'episodi meteorològic

De moment, la mesura adoptada és només una de les múltiples accions previstes dins el pla d'emergència activat per Protecció Civil, que manté en vigor l'alerta del pla INUNCAT per possibles inundacions.

Els serveis meteorològics catalans ja han advertit que les tempestes que s'esperen per a les pròximes hores poden ser localment torrencials, amb acumulacions superiors als 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. A més, no es descarta la presència de calamarsa o pedra petita.