Les pluges causen estralls durant la matinada: 99 intervencions dels Bombers

per Iker Silvosa

El que va començar com una jornada marcada per xàfecs localment intensos es va convertir durant la matinada en un episodi de precipitacions torrencials amb afectacions a bona part del territori català. Segons ha informat el cos de Bombers de la Generalitat, entre les 21:00 h de dimecres i les 7:00 h d'aquest dijous 24 de juliol, s'han registrat 99 intervencions relacionades amb l'episodi de pluges. La majoria d'aquestes actuacions han estat motivades per caigudes d'arbres, basses d'aigua i filtracions en habitatges o locals.

La meitat est, la més castigada: registres significatius i acumulats cridaners

Les imatges de radar publicades pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) durant la nit confirmen el que reflecteixen les dades dels serveis d'emergència. Les comarques del litoral i prelitoral central i sud van ser les més afectades, amb registres destacables com els 22,2 mm en 30 minuts a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès), 23,8 mm a Vila-rodona (Alt Camp) o els 15,8 mm a Cunit, també al Penedès. Al Parc Natural del Garraf, l'estació de Sant Pere de Ribes va recollir 15,1 mm en només mitja hora, una intensitat que explica moltes de les incidències ateses.

Les pluges van arribar fins i tot amb una intensitat puntual extrema en zones com el PN del Garraf - El Rascler, on en tot just 10 minuts es van acumular 12,9 mm. Es tracta de valors compatibles amb desbordaments de rieres menors i problemes d'evacuació de l'aigua en entorns urbans, especialment si la xarxa de drenatge està saturada o mal dimensionada.

| X: @MeteoSantFost

Més de 250 avisos al conjunt de Bombers i 450 trucades al 112

Des de l'inici de l'episodi, els Bombers han gestionat 258 avisos, una xifra que confirma l'impacte real del fenomen en diferents regions del país. El gruix de les actuacions s'ha concentrat a la regió d'emergències Metropolitana Nord (127 avisos), seguida de la regió Centre (44) i la Metropolitana Sud (44). També s'han produït incidents menors a Girona (20), Tarragona (12) i Lleida (11).

Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 450 trucades fins a les 6:00 h del matí, cosa que dona una idea de la dimensió social de l'episodi. Les comarques del Vallès Occidental (108 trucades), el Vallès Oriental (54) i el Barcelonès (46) concentren la majoria de les incidències. Per municipis, destaquen Terrassa (69 avisos), Cubelles (38) i Barcelona (28) com a punts calents d'afectació.

Un episodi anunciat, però amb evolució extrema en alguns trams

L'episodi, tot i que previst pels models meteorològics, ha tingut pics d'intensitat superiors a l'habitual. El Meteocat ja advertia dimecres de la possibilitat de xàfecs localment intensos al litoral i prelitoral, amb acumulacions importants en períodes curts. L'entrada d'aire fred en alçada, juntament amb la convergència de vents en superfície, ha afavorit l'organització de tempestes persistents que han descarregat amb força durant les hores nocturnes.

En alguns punts, com el Baix Penedès, les pluges van arribar acompanyades de ratxes de vent i aparell elèctric, cosa que va agreujar encara més les incidències registrades pels cossos d'emergència.