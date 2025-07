El Mediterrani registra dades alarmants i Francesc Mauri al·lucina: 'No em queden...'

L'arribada de l'estiu de 2025 ha portat amb si quelcom més que les habituals jornades de calor a les costes mediterrànies. Mentre turistes i residents cerquen alleujament a les platges, sota la superfície de l'aigua s'està gestant un fenomen sense precedents que inquieta tant científics com experts en meteorologia. La calma aparent de les aigües amaga, en realitat, una anomalia tèrmica que amenaça de canviar el comportament del clima a tot el litoral.

Temperatures rècord al mar: l'avís de Dragonera i la reacció de Mauri

El 30 de juny de 2025 quedarà marcat en la història climàtica del Mediterrani. Aquell dia, la boia de Dragonera, a Mallorca, va registrar 30,55°C de temperatura superficial, una xifra mai vista en un mes de juny. Per posar-ho en context, el rècord absolut d'aquesta mateixa boia es va assolir a l'agost de 2024 amb 31,87°C. Que a aquestes alçades de l'estiu el termòmetre superi ja els 30 graus és motiu de seriosa preocupació.

No és d'estranyar que el meteoròleg Francesc Mauri es quedés sense paraules davant d'aquest registre, qualificant la situació com a "impossible de descriure". El seu astorament ha estat compartit per la comunitat científica i els usuaris de xarxes socials, que han vist en temps real com les dades oficials anaven polvoritzant tots els rècords previs.

| Barcelona Secreta

I Dragonera no ha estat l'únic punt calent. A la boia de València es van mesurar 27,82°C, un altre màxim històric per al juny, i al Cantàbric oriental, l'aigua del mar va assolir valors excepcionals per a aquesta zona, com els 24°C a l'observatori d'Igueldo, Sant Sebastià.

Onada de calor marina: causes, extensió i conseqüències per a Catalunya i Balears

Què està passant al Mediterrani? El que estem vivint és una onada de calor marina en tota regla, un fenomen que es produeix quan la temperatura del mar es manté diversos graus per sobre del normal durant un període prolongat. Al juny de 2025, la mitjana superficial del Mediterrani va assolir els 26,03°C, amb anomalies de gairebé +3°C respecte a la mitjana.

Aquesta situació no només afecta les Illes Balears, sinó també la costa llevantina i, especialment, la costa sud de Catalunya, on s'esperen valors d'entre 28 i 30 graus els pròxims dies. Les aigües al nord de Balears fins i tot podrien superar la barrera dels 30°C, consolidant un escenari extrem que situa la conca occidental als nivells més alts de severitat en onades de calor marines.

Per què ens ha de preocupar? Impactes en el clima, la fauna i la vida quotidiana

El mar Mediterrani és especialment vulnerable a aquest tipus d'episodis a causa del seu caràcter tancat i la seva escassa renovació d'aigües. Aquestes anomalies tèrmiques tenen efectes directes sobre la vida marina: des de la mortalitat d'espècies sensibles fins a la migració de peixos i el deteriorament de praderies de posidònia, fonamentals per a la salut de l'ecosistema. L'economia pesquera i el turisme també poden veure's afectats, així com la qualitat de les aigües i la proliferació d'algues.

Però l'impacte més immediat serà meteorològic. Un mar tan càlid actua com a combustible per a l'atmosfera, afavorint la formació de nits tropicals (temperatures mínimes superiors a 20°C) i nits tòrrides (mínimes per sobre de 25°C) a les zones costaneres de Catalunya i Balears, fins i tot fins ben entrada la tardor. A més, incrementa la probabilitat de tempestes intenses o severes cap a finals d'estiu i principis de tardor, especialment si coincideix amb l'arribada d'aire fred en alçada —el que coneixem com a gota freda o DANA—. Sota aquestes condicions, les tempestes poden ser més virulentes i deixar pluges torrencials en poc temps, amb riscos associats d'inundacions i danys materials.

Des de 1982, el nombre d'onades de calor marines al Mediterrani s'ha duplicat i la seva intensitat no deixa de créixer. Aquest fenomen és un dels indicadors més clars de l'escalfament global i situa la nostra regió entre les més vulnerables del planeta. Les previsions apunten que la tendència continuarà els pròxims anys, amb estius cada cop més llargs, aigües més càlides i una major freqüència d'episodis extrems.