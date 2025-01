Aliança Catalana: Reptes de futur per al 2025

Aliança Catalana ha estat un dels noms més repetits de l’any 2024 al Parlament de Catalunya. La seva irrupció, amb un discurs clar, contundent i sense complexos, ha marcat un canvi en la dinàmica del Grup Mixt i ha sacsejat un panorama polític català sovint encotillat per les majories tradicionals.

Amb Sílvia Orriols al capdavant, el partit no només ha fet soroll des de l’hemicicle, sinó que també ha sabut captar l’atenció mediàtica i connectar amb sectors socials que demanden un enfocament diferent, amb un nacionalisme català renovat i una defensa clara de les necessitats socials. Però, com s’ha arribat fins aquí i què ens espera de cara al 2025?

Un balanç del 2024: entre l’activisme parlamentari i les aliances locals

El 2024 ha estat marcat per diverses fites que han consolidat Aliança Catalana com a una força emergent. La seva entrada al Parlament ha vingut acompanyada d’una activitat destacada, amb intervencions que han posat sobre la taula temes espinosos com la gestió de la immigració, la pressió fiscal o el dèficit en polítiques socials.

Aliança ha posat l'accent en qüestions que altres formacions han evitat, com la crítica a la multiculturalitat desnaturalitzadora o la defensa explícita de la unilateralitat i les lleis de transitorietat jurídica.

Una de les grans victòries del partit ha estat la capacitat de teixir aliances amb formacions municipals independents, com l'acord amb PUSA a Sant Antoni de Vilamajor o, més recentment, amb Bellpuig Il·lusiona’t. Aquests pactes no només reforcen la seva implantació territorial sinó que projecten el partit cap a les eleccions municipals del 2027 amb una estructura més consolidada.

| Parlament

La tasca d’Oriol Gès, secretari d’organització del partit, ha estat clau en aquest procés, tot i que l’autèntica punta de llança ha estat l’activitat parlamentària d’Orriols. Amb intervencions contundents, la líder d’Aliança ha fet del faristol del Parlament una plataforma per defensar temes que no sempre compten amb l’aprovació de la majoria política, però que connecten amb una part important de la societat catalana.

Un 2025 ple de reptes i ambició

El nou any planteja a Aliança Catalana el desafiament de passar de ser una veu crítica a consolidar-se com una força política amb capacitat d’influència real. Entre els objectius clau del 2025 hi ha l’ampliació de la seva base social, especialment a l’àrea metropolitana de Barcelona, on el partit té menys implantació. Aquest repte implica ajustar el discurs sense perdre l’essència que els ha portat fins aquí: una defensa de la identitat catalana combinada amb polítiques socials clares i directes.

Un altre aspecte central serà l’enfortiment de la seva presència mediàtica. Tot i dominar les xarxes socials, el partit busca consolidar la seva imatge a través de mitjans convencionals, amb l’objectiu d’arribar a un públic més ampli i divers.

| Jordi Amela (Aliança Catalana)

A més, el 2025 serà un any de consolidació organitzativa: les aliances locals s’hauran de traduir en una xarxa territorial sòlida que permeti afrontar amb garanties les eleccions municipals i autonòmiques futures.

Aliança Catalana també es prepara per a noves batalles parlamentàries. La defensa de la llengua catalana, el combat contra l’ocupació il·legal, la fiscalització de les polítiques migratòries i l’impuls d’un model econòmic basat en la reindustrialització i el suport a les pimes catalanes continuaran sent els seus pilars.

Consolidació d’un projecte amb visió de futur

La projecció de Sílvia Orriols i el seu lideratge ferm seguiran sent la columna vertebral del partit. Amb el seu discurs sense filtres i una agenda política que combina pragmatisme i identitat, Aliança Catalana es perfila com un actor clau en l’escenari polític català enguany trencant poc a poc els cordons "sanitaris" establerts per l'establishment nostrat. La clau del seu èxit dependrà de la seva capacitat per traduir les seves propostes en resultats tangibles que millorin la vida dels ciutadans i de mantenir una estratègia que equilibri la coherència ideològica amb la flexibilitat política.

Amb la seva tasca parlamentària i el creixement territorial, Aliança Catalana comença el 2025 amb força i amb l’objectiu de seguir ampliant horitzons. Si el 2024 ha estat l’any de la irrupció, el 2025 serà, sens dubte, l’any de la consolidació i el creixement.



El futur de la política catalana es promet vibrant amb aquest nou actor al panorama i per això us ho portem explicant des del minut zero. Bon any 2025!!!