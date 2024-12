Aliança Catalana no té aturador: torn de Bellpuig d'Urgell

per Rubèn Novoa

Aliança Catalana (AC) continua ampliant la seva influència territorial amb la signatura d’un nou acord de col·laboració amb els dos regidors independents de Bellpuig Il·lusiona’t, Salvador Bonjoch i Josep Noró. Aquesta aliança busca potenciar el municipalisme i coordinar estratègies en defensa dels interessos de Bellpuig d'Urgell i Catalunya.

Els objectius del pacte inclouen la promoció d’iniciatives locals que fomentin el creixement econòmic, la protecció de la llengua catalana i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. També s’intensificarà la lluita contra les ocupacions il·legals i la immigració irregular. “Aquest acord projectarà polítiques locals amb impacte nacional en benefici dels bellpugencs”, ha declarat Salvador Bonjoch, destacat per la seva trajectòria com a batlle de Bellpuig i president del Consell Comarcal de l’Urgell.

Oriol Gès, secretari d’Organització d’Aliança Catalana, ha valorat aquest nou acord com “una mostra del creixement que estem experimentant com a formació política. Amb cada nou pacte, reforcem la nostra presència al territori i demostrem que som una opció viable per a aquells que volen defensar els interessos locals des d’una perspectiva nacional”. També ha avançat que s’estan duent a terme converses amb altres grups independents que podrien desembocar en nous acords similars.

| Aliança Catalana

Aquesta aliança segueix l’estela del pacte signat recentment amb PUSA a Sant Antoni de Vilamajor, en una estratègia per reforçar el teixit municipalista d’Aliança Catalana de cara a les eleccions de 2027. Segons fonts del partit, altres acords amb formacions independents estan en procés, amb l’objectiu de garantir una presència àmplia i consolidada al territori català.

Un lideratge des del Parlament

La presidenta del partit, Sílvia Orriols, ha esdevingut una figura cabdal en aquest procés d’expansió gràcies a la seva tasca al Parlament de Catalunya. Amb intervencions que han connectat amb una part significativa de la societat catalana, Orriols ha consolidat la projecció nacional d’Aliança Catalana. El seu lideratge combina la defensa dels interessos locals amb una visió àmplia que impulsa un projecte polític basat en la identitat, el benestar i la sobirania.

Aquest nou acord simbolitza el compromís d’Aliança Catalana amb un municipalisme ferm i amb una visió de país arrelada al territori. La formació aposta per la creació d’una xarxa local capaç de traduir les necessitats reals dels municipis en iniciatives nacionals concretes.

El fenomen d’Aliança Catalana, que creix de manera exponencial, es fonamenta en una estratègia que uneix territori i Parlament, municipalisme i lideratge nacional. Amb aquests nous passos orientats a les properes eleccions municipals, Aliança Catalana va fent camí tot consolidant-se com una força política emergent que connecta amb les necessitats reals de la societat catalana.