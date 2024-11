Aliança Catalana aterra a Sant Antoni de Vilamajor: Acord innovador

En una clara estratègia de creixement territorial, Aliança Catalana ha anunciat avui la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Partit de les Urbanitzacions de Sant Antoni de Vilamajor (PUSA). El pacte, formalitzat al Palau del Parlament de Catalunya entre Sílvia Orriols, presidenta d’Aliança Catalana, i Ferran Calvera Cabeza, president del PUSA, reforça la presència d'Aliança al territori català de cara a les eleccions municipals del 2027.

Compromís compartit: Sobirania, seguretat i millores locals

Els dos partits comparteixen un ideari centrat en el creixement econòmic, la protecció de la sobirania nacional, la reducció de la pressió fiscal i una resposta contundent contra les ocupacions il·legals i la immigració irregular. Amb aquest acord, Aliança Catalana suma els tres regidors del PUSA a Sant Antoni de Vilamajor, consolidant una col·laboració que busca implementar mesures concretes i de gran impacte.

D’acord amb el conveni, Aliança Catalana es compromet a defensar les iniciatives de PUSA a nivell nacional, mentre que el PUSA es fa responsable de promoure les propostes d'Aliança dins del municipi. Aquesta col·laboració es materialitzarà en campanyes, mocions conjuntes i accions de suport mutu a nivell jurídic i administratiu.

| Aliança Catalana

Mesures concretes per Sant Antoni de Vilamajor

En el marc de l'acord signat al Parlament de Catalunya, Aliança Catalana assumeix com a pròpies diverses propostes clau del PUSA, com ara:

1. Integració de les urbanitzacions al municipi: Garantir serveis bàsics com la recepció de xarxes d’aigua, llum i clavegueram, millorant la qualitat de vida i la connexió amb el nucli urbà.

2. Videovigilància i seguretat ciutadana: Desenvolupar un sistema de càmeres i consolidar el cos de policia local per augmentar la seguretat.

3. Revisió de les ajudes socials: Control estricte per evitar abusos i garantir un sistema més just de distribució.

4. Servei de pediatria: Restablir l'atenció pediàtrica al municipi per assegurar una cobertura sanitària adequada.

5. Regulació salarial: Limitar els salaris dels regidors de govern per mantenir una gestió austera dels fons públics.

Un òrgan de coordinació per un seguiment eficaç

Amb aquest conveni, Aliança Catalana i el PUSA estableixen un òrgan de coordinació que es reunirà periòdicament per supervisar el desenvolupament i compliment dels acords. Així, ambdós partits podran ajustar les seves accions en funció de les necessitats del moment i assegurar-se que les iniciatives plantejades generen un impacte real.

| Aliança Catalana

Oriol Gès, secretari d’organització d'Aliança Catalana, ha confirmat que aquest pacte amb el PUSA s’emmarca en una sèrie de contactes amb altres grups independents arreu de Catalunya. “Estem mantenint converses amb altres grups municipals per tancar nous acords de cara a les pròximes municipals”, ha declarat, confirmant que el partit està duent a terme un ampli pla d’expansió territorial.

El creixement d’Aliança Catalana

Amb aquest nou acord, Aliança Catalana continua el seu creixement territorial, sumant 10 regidors arreu del Principat. L’aliança amb el PUSA no només reforça la presència del partit a Sant Antoni de Vilamajor, sinó que estableix una plataforma sòlida de cara a les eleccions municipals, en les quals Aliança Catalana es presentarà com una opció amb arrels locals i una visió nacional ambiciosa.