Alerta vermella per temps violent: 5 comarques en risc màxim aquesta tarda

per Iker Silvosa

La tarda d'aquest dissabte es viu amb un ull posat al cel a bona part de Catalunya. Després d'una jornada de creixent inquietud per l'amenaça de pluges intenses, la situació meteorològica fa un pas més enllà i activa el màxim nivell d'alerta a diverses comarques del nord-est. Les imatges del radar i els mapes d'avís deixen clar que l'atmosfera està preparada per desencadenar fenòmens de temps violent que podrien deixar imatges tan impactants com potencialment perilloses.

Temps violent: el risc de fenòmens extrems irromp al nord-est català

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevat l'alerta al nivell 6/6, el més alt en la seva escala d'avisos, per a la franja compresa entre les 17:15 i les 19:14 hores. L'àrea sota màxima vigilància abasta les comarques d'Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, marcades en vermell al mapa de riscos meteorològics. A aquestes s'hi sumen les comarques del Baix Empordà i l'Alt Empordà, en nivell taronja, on el perill és alt encara que no extrem.

El concepte de temps violent implica molt més que pluja intensa. Les condicions d'aquesta tarda afavoreixen l'aparició de tempestes molt organitzades capaces de generar fenòmens poc habituals al nostre entorn: calamarsa de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superiors a 25 metres per segon i, de manera puntual, la formació de ràfegues descendents molt violentes o fins i tot tornados i mànegues marines. Es tracta de situacions que poden aparèixer en qüestió de minuts i desplaçar-se ràpidament, deixant rere seu danys materials i condicions perilloses per a la població i les infraestructures.

| Canva

Aquest escenari se suma a l'avís ja existent per pluges torrencials que avui afecta bona part de la Catalunya Central, amb registres previstos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. L'encadenament d'aquests dos fenòmens, un de precipitació intensa i un altre de temps violent, multiplica el risc d'inundacions, caiguda d'arbres, talls de subministrament i altres incidències associades a les tempestes severes.

L'activació de l'alerta vermella en aquestes comarques significa que qualsevol desplaçament, activitat a l'aire lliure o jornada normal pot veure's alterada en qüestió de minuts. Els cossos d'emergència, coordinats a través del Pla INUNCAT i el sistema de Protecció Civil, insisteixen en la necessitat de seguir amb atenció els avisos i preparar-se per a interrupcions en el trànsit, talls de carreteres secundàries o problemes en línies elèctriques. La intensitat de les precipitacions i el vent pot provocar basses d'aigua en punts crítics i fer caure branques o mobiliari urbà, amb el consegüent perill afegit.

Les autoritats han demanat evitar les sortides innecessàries i, en cas d'estar a l'exterior durant l'episodi, buscar refugi en llocs segurs, lluny d'arbres, elements metàl·lics i zones on es pugui acumular l'aigua. L'evolució dels nuclis tempestuosos serà molt ràpida, i la resposta de la població pot marcar la diferència entre una tarda complicada i una situació d'emergència.