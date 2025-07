Avís urgent de Protecció Civil per les pluges: 'Podrien...'

L'ambient a Catalunya respira una tensió palpable aquest cap de setmana. El cel, fins fa pocs dies dominat per la calor i la calma, ha donat pas a una successió de núvols foscos que avancen pel territori, recordant la capacitat de la meteorologia per transformar el paisatge i condicionar la vida quotidiana de milers de persones. Entre l'expectació i la prudència, el missatge de les autoritats és inequívoc: la tarda d'aquest dissabte 5 de juliol exigeix màxima precaució.

Intensitat de pluges i tempestes: zones més afectades i llindars de risc

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i Protecció Civil han elevat el nivell d'alerta després de l'última actualització dels models meteorològics. Es preveuen precipitacions d'intensitat excepcional, capaces de superar el llindar de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment al cor de la Catalunya Central i en zones del litoral tarragoní. La situació és prou delicada com per activar el Pla INUNCAT, el dispositiu especial per a emergències per inundacions de la Generalitat.

Les comarques amb més probabilitat de veure's greument afectades i que, de fet, estan en alerta vermella de 5 sobre 6 són Bages, Lluçanès, Moianès, Osona, Berguedà i Anoia, on les tempestes poden descarregar en molt poc temps, generant acumulacions d'aigua que superin fàcilment els llindars habituals de risc.

En caure la tarda i durant la nit, l'atenció es traslladarà al Baix Camp i el Tarragonès, on l'arribada de cèl·lules tempestuoses també podria provocar ruixats d'intensitat considerable. Tot i que s'espera que la pluja faci acte de presència a la major part del país, és en aquestes zones on les conseqüències poden ser més severes.

La previsió del Meteocat insisteix que, encara que els xàfecs puguin ser de distribució irregular, quan descarreguin ho faran de manera sobtada i contundent, acompanyats de tempesta elèctrica, ratxes fortes de vent i fins i tot pedra o calamarsa. L'acumulació ràpida d'aigua en barrancs, rieres i zones baixes suposa un risc real per a la seguretat de la població, especialment en nuclis urbans i àrees properes a cursos d'aigua.

Alerta INUNCAT i mesures de prevenció: com actuar davant l'episodi de pluges intenses

L'activació del pla INUNCAT per part de Protecció Civil és un indicador clar de la gravetat de la situació. Les autoritats recomanen extremar les precaucions en qualsevol activitat a l'aire lliure i, sobretot, minimitzar els desplaçaments durant les hores de més risc. S'insisteix en la importància de no travessar rieres, barrancs, torrents ni punts baixos on l'aigua es pugui acumular ràpidament. En cas de tempesta, resulta essencial evitar zones inundables i mantenir-se lluny de lleres d'aigua, encara que es trobin aparentment seques.

Els cossos d'emergència mantenen una coordinació constant amb els municipis i estan preparats per intervenir en cas d'incidències. L'objectiu és reduir al màxim l'impacte de les pluges, evitar situacions de risc i protegir la seguretat de la població. El missatge es repeteix de manera insistent: molta prudència durant tota la tarda i seguir en tot moment les actualitzacions dels avisos oficials a través del Meteocat i Protecció Civil.