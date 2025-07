Avís urgent del Meteocat, pluges intenses des de ja: Alerta vermella en 5 comarques

La jornada d'avui a Catalunya arrenca sota un ambient radicalment diferent del viscut durant els últims dies. Després d'una onada de calor que ha deixat registres elevats i nits marcades per la xafogor, el panorama atmosfèric ha començat a fer un gir que ningú hauria de passar per alt. El cel, més tapat, i una sensació d'humitat persistent a l'aire anuncien que l'estiu canvia de guió just en un cap de setmana clau per a qui tenia plans a l'aire lliure.

Onada de calor superada: arriba la inestabilitat i el risc de tempestes

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta de màxima urgència per l'entrada d'una potent inestabilitat atmosfèrica. A partir de mig matí, els primers signes d'aquesta nova situació es faran notar al Pirineu i el Prepirineu, on començaran a formar-se nuclis de precipitacions. Amb l'avanç de les hores, aquests ruixats s'aniran estenent de manera progressiva a la major part del territori català, amb l'excepció puntual de la franja litoral sud, on les pluges seran molt menys probables.

Aquest canvi de tendència s'explica per l'entrada d'una massa d'aire més freda i humida en alçada, que afavoreix el desenvolupament de tempestes convectives especialment intenses. A diferència d'altres episodis, la configuració atmosfèrica actual eleva considerablement el risc de precipitacions de caràcter fort o molt fort, amb acumulats que poden superar els 40 mm en només 30 minuts a les zones més afectades. Aquesta situació, combinada amb la inestabilitat tèrmica després de la recent onada de calor, incrementa el potencial de tempestes organitzades, capaces de descarregar en molt poc temps grans quantitats d'aigua, pedra o fins i tot calamarsa.

| NUPEC

Alerta vermella al centre de Catalunya: cinc comarques al punt de mira

De 12 a 18 hores, el gruix de la inestabilitat se centrarà especialment a la depressió central i el prelitoral central. El Meteocat situa en alerta vermella (nivell 5/6) les comarques de Berguedà, Lluçanès, Osona, Bages i Moianès. Aquí, els ruixats seran localment molt intensos i gairebé sempre aniran acompanyats d'aparell elèctric, ràfegues de vent i fins i tot fenòmens de calamarsa o pedra.

La resta de la Catalunya central i bona part de Ponent es mantenen sota alerta taronja, incloent-hi Segrià, Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Conca de Barberà, Segarra, Solsonès i Anoia, on les tempestes podrien assolir intensitats igualment destacables encara que amb menor persistència. Per contra, tant el Barcelonès com la Vall d'Aran es mantindran relativament al marge dels fenòmens més adversos, encara que no es descarta algun xàfec ocasional en aquests punts. Són les dues úniques comarques que no estaran en alerta per intensitat de pluges en cap moment de la tarda.

Les previsions insisteixen que els ruixats podran ser de caràcter dispers, però quan descarreguin ho faran de manera sobtada i amb intensitats que poden complicar seriosament la circulació i la vida quotidiana, especialment en àrees urbanes i valls amb tendència a l'acumulació ràpida d'aigua.

Diumenge: el risc es trasllada al nord-est

De cara a diumenge, la situació es mantindrà inestable encara que amb un lleuger desplaçament del focus de més perill. Segons les projeccions del Meteocat, el nord-est de Catalunya (especialment Girona, el Prepirineu i algunes àrees de la Catalunya Central) entrarà en alerta taronja durant la tarda, mentre que la inestabilitat anirà remetent de sud a nord. La majoria del litoral i el prelitoral podran experimentar intervals de núvols i ruixats més esporàdics, però sempre amb la possibilitat de tempestes elèctriques intenses a l'extrem nord-est.