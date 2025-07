El Meteocat confirma el canvi de temps: Tots els detalls

per Iker Silvosa

L'atmosfera de Catalunya ofereix aquests dies un espectacle de contrastos difícil d'ignorar. Després d'una setmana marcada per la xafogor i la calor intensa, els primers senyals de transformació ja es noten en la textura dels núvols i la qualitat de l'aire. Els canvis a l'horitzó, encara que subtils a la matinada, avancen en la direcció d'un escenari meteorològic molt més dinàmic. La pregunta, per tant, ja no és si plourà, sinó quan i amb quina intensitat afectarà cada comarca.

Diumenge més inestable: tempestes localitzades i baixada de temperatures

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ho ha deixat clar: diumenge serà el dia més inestable de tota la seqüència prevista. A primera hora, el cel presentarà un aspecte parcialment ennuvolat, sobretot a l'interior i nord del territori, mentre que el terç sud i el pla de Ponent es despertaran amb un ambient més clar i serè. Tanmateix, a mesura que avanci el matí, el panorama es complicarà als principals sistemes muntanyosos i comarques de l'est i nord de Catalunya.

Les imatges del Meteocat mostren com a partir de mig matí els núvols d'evolució diürna començaran a créixer amb rapidesa al Pirineu, Prepirineu i el prelitoral central i nord. Serà precisament en aquestes zones on els ruixats i tempestes agafaran força, deixant el cel molt tapat o fins i tot totalment encapotat per moments. Les precipitacions, d'intensitat entre feble i moderada en general, podran assolir puntualment valors més elevats i venir acompanyades d'aparell elèctric, vent intens i fins i tot calamarsa o pedra en alguns nuclis de tempesta.

Al llarg de la tarda, les precipitacions tendiran a desplaçar-se cap a la meitat est, afectant especialment les comarques de Girona, l'interior de Barcelona i sectors propers al litoral central i nord, on no es descarta algun xàfec de certa entitat. Pel que fa al sud de Catalunya i Ponent, l'ambient es mantindrà més tranquil i amb cels poc ennuvolats, a excepció de l'entorn del massís dels Ports, on podria quedar molt ennuvolat i amb possibilitat de pluges localitzades.

Dilluns: persisteix la inestabilitat a l'est, ambient més fresc

L'inici de la setmana vindrà marcat per un ambient menys calorós i, a bona part de Catalunya, una sensació tèrmica notablement més agradable. El descens de temperatures serà més evident a l'interior, el Pirineu i el Prepirineu, mentre que al litoral el canvi serà menys perceptible però igualment notori després dels dies de calor extrema.

Durant la jornada de dilluns, el cel romandrà molt ennuvolat a la meitat est de Catalunya, on s'espera que persisteixin els ruixats, especialment durant la tarda. Les precipitacions seran, en general, d'intensitat feble, tot i que no es descarta que localment puguin ser una mica més abundants al quadrant nord-est, sobretot a àrees interiors de Girona i el nord de Barcelona.

El vent també serà protagonista. A primeres hores, la tramuntana i el mestral bufaran amb força moderada a tots dos extrems del litoral, generant una sensació de frescor inusual per aquestes dates. A la resta del litoral, el vent de component sud-est serà més fluix però amb algun cop moderat, especialment al migdia. A la tarda, s'imposarà la brisa de mar, mentre que a l'interior predominaran els vents de ponent fluixos.

Dimarts: remet la inestabilitat, tornen les clarianes

La tendència per a dimarts indica una millora progressiva. Encara que persistiran alguns restes de nuvolositat i possibles plugims aïllats a la meitat est, sobretot durant la matinada i primeres hores, l'ambient tendirà a estabilitzar-se. El cel s'obrirà a la majoria de comarques i la temperatura mostrarà una lleugera recuperació, tot i que sense assolir encara els valors alts de jornades anteriors.

El descens tèrmic i el canvi de patró atmosfèric són conseqüència directa de l'entrada d'aire més fresc i sec pel nord, sumat a l'allunyament progressiu de la baixa relativa que ha generat la inestabilitat del cap de setmana. Els models meteorològics coincideixen que, a partir de mitja setmana, es consolidarà l'estabilitat i el predomini dels cels poc ennuvolats, tot i que sempre amb la possibilitat d'alguna nuvolositat d'evolució a àrees muntanyoses a la tarda.