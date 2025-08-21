Alerta màxima en 62 municipis per risc d’incendi forestal: Els detalls

L'agost avança amb un còctel meteorològic que obliga a redoblar l'atenció. Tot i que en algunes comarques del nord-est les pluges han descarregat amb força, al sud del territori la situació és molt diferent. La manca de precipitacions, el vent intens i la vegetació extremadament seca han portat a activar un nivell d'alerta que preocupa les autoritats.
Pla Alfa en nivell 3 a gran part del sud de Catalunya
Segons la Direcció General dels Agents Rurals, un total de 62 municipis repartits en vuit comarques es troben avui en nivell 3 del Pla Alfa. Això implica risc molt alt d'incendi forestal. Les zones més afectades es concentren al Baix Camp, Baix Ebre, Garrigues, Montsià, Priorat, Ribera d’Ebre, Segrià i Terra Alta. En aquestes comarques, el terreny acumula una sequedat crítica després de setmanes de calor intensa i absència de pluges regulars.
Aquest nivell d'alerta es tradueix en la prohibició total de qualsevol activitat que pugui generar foc o espurnes i en la precaució aconsellada en entorns de bosc. Municipis com Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa o Gandesa, que ja figuraven a la llista d’ahir, continuen sent zones d’especial seguiment per part dels cossos d’emergències.
El vent i la sequedat, factors clau del risc
El mestral bufa amb intensitat a les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, actuant com a catalitzador de qualsevol possible conat de foc. La combinació d’aquest vent sec i ratxejat amb temperatures elevades genera un entorn propici per a la ràpida propagació de flames. Al Segrià i les Garrigues, el paisatge agrícola també es converteix en un polvorí, ja que els camps segats i les rostollades seques ofereixen combustible altament inflamable.
La situació contrasta amb el nord-est català, on els ruixats de les últimes hores han descarregat amb intensitat en comarques com Osona i el Ripollès. Tanmateix, el relleu abrupte d’aquestes zones i els boscos densos mantenen la vigilància activa, ja que els llamps de tempesta podrien haver generat ignicions ocultes en punts concrets.
L’activació del nivell 3 del Pla Alfa implica la suspensió d’activitats a l’aire lliure que puguin suposar risc, com treballs forestals, cremes controlades o competicions esportives en zones boscoses. També es recomana evitar desplaçaments innecessaris per àrees forestals, ja que alguns accessos romanen restringits. Les autoritats insisteixen que una espurna pot ser suficient per originar un incendi devastador en les actuals condicions.
Amb aquest episodi, Catalunya afronta de nou una jornada de contrastos meteorològics, entre les pluges que descarreguen al nord-est i el foc que amenaça al sud. La resposta ciutadana serà clau per reduir riscos: respectar les restriccions, seguir les indicacions de Protecció Civil i trucar al 112 de seguida en cas de detectar fum o foc.