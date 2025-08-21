Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Cotxe circulant per una carretera inundada amb un mapa meteorològic que mostra alerta de tempesta i pluja intensa.
Amb fins a 70 litres previstos per a avui, es reaviva l'alerta en tres comunitats | Europa Press, xcatalunya.cat, Meteored
Actualitat

'Fins a 70 litres': els meteoròlegs avisen de tempestes fortes a 3 comunitats

Els meteoròlegs alerten d’un temps molt inestable i tempestuós en diferents punts d’Espanya en les pròximes hores

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Agost s'acomiada amb un vaivé de contrastos en el temps. La calor que ha dominat bona part de l'estiu comença a donar pas a jornades més variables que presentaran un panorama completament diferent. Algunes zones del país ja han notat els canvis i han estat rellevants.

Les previsions per avui, dijous 21 d'agost, dibuixen un escenari molt desigual per a les diferents zones d'Espanya. Mentre en algunes comunitats torna el sol amb força, en d'altres el cel esdevé protagonista. I ho fa amb tempestes, pluges intenses i avisos d'alerta actius.

Fins a 3 comunitats tenen activada l'alerta per pluges intenses | Europa Press

Meteoròlegs adverteixen: zones amb tempestes per pluges intenses 

La situació més complicada s'espera en tres comunitats: Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Els meteoròlegs avisen de tempestes localment fortes i ruixats molt intensos. Els meteoròlegs emfatitzen l'advertiment: “Fins a 70 litres” per metre quadrat en algunes àrees del Cantàbric oriental i Navarra.

A Balears, Mallorca i Menorca estan sota avís taronja des de la matinada. Les pluges poden superar els 50 litres en una hora i arribar acompanyades de vent i calamarsa. Les tempestes perdran força cap al migdia, però encara deixaran algunes empremtes.

A Catalunya i Comunitat Valenciana, l'activitat tempestuosa serà especialment intensa a la nit. Les comarques de Girona i el nord de Barcelona rebran les precipitacions més persistents. A la tarda podrien reactivar-se, tot i que amb menor intensitat.

Persones caminant sota la pluja amb paraigües blaus en un carrer urbà.
En tres comunitats, avui, han de portar el paraigua amb elles | ChatGPT

Contrastos tèrmics a les comunitats

Mentre el nord i l'est afronten pluges, el sud viu un repunt de temperatures. Una massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica impulsa el termòmetre. Les màximes pujaran especialment a la vall del Guadalquivir.

Ciutats com Còrdova, Sevilla, Càceres i Badajoz marcaran registres més alts que ahir. S'esperen temperatures de fins a 36 °C, sense arribar a valors extrems. L'estabilitat atmosfèrica i els cels serens afavoreixen aquesta recuperació tèrmica.

El contrast entre nord i sud serà visible: paraigües en unes regions, ventalls en d'altres. A la meitat sud, la calor serà seca i progressiva, no aclaparadora. Amb tot, convé estar atents a l'evolució tèrmica del cap de setmana.

La meitat de la imatge mostra un carrer sota una pluja intensa i l’altra meitat un home gran eixugant-se la suor sota el sol fort.
El temps serà molt variable a la península | Africa Images, xcatalunya.cat, Pexels de Andrei

Temps canviant: què s'espera per als pròxims dies

La DANA situada sobre França continuarà influint a la península. Tot i que no es troba directament sobre el nostre territori, crea condicions favorables per a més tempestes. El flux de nord-oest i l'aire fred en alçada mantenen la inestabilitat.

Divendres persistirà el risc de precipitacions al vessant cantàbric i nord-est. Per contra, l'oest i sud peninsular continuaran recuperant valors tèrmics. L'AEMET recomana seguir les actualitzacions per possibles avisos.

L'estiu no ha dit la seva darrera paraula. Mentre uns reben aigua en quantitats, d'altres tornen a treure roba lleugera. El cel, un cop més, marca el ritme dels nostres dies.

➡️ Actualitat