'Fins a 70 litres': els meteoròlegs avisen de tempestes fortes a 3 comunitats

Agost s'acomiada amb un vaivé de contrastos en el temps. La calor que ha dominat bona part de l'estiu comença a donar pas a jornades més variables que presentaran un panorama completament diferent. Algunes zones del país ja han notat els canvis i han estat rellevants.
Les previsions per avui, dijous 21 d'agost, dibuixen un escenari molt desigual per a les diferents zones d'Espanya. Mentre en algunes comunitats torna el sol amb força, en d'altres el cel esdevé protagonista. I ho fa amb tempestes, pluges intenses i avisos d'alerta actius.
Meteoròlegs adverteixen: zones amb tempestes per pluges intenses
La situació més complicada s'espera en tres comunitats: Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Els meteoròlegs avisen de tempestes localment fortes i ruixats molt intensos. Els meteoròlegs emfatitzen l'advertiment: “Fins a 70 litres” per metre quadrat en algunes àrees del Cantàbric oriental i Navarra.
A Balears, Mallorca i Menorca estan sota avís taronja des de la matinada. Les pluges poden superar els 50 litres en una hora i arribar acompanyades de vent i calamarsa. Les tempestes perdran força cap al migdia, però encara deixaran algunes empremtes.
A Catalunya i Comunitat Valenciana, l'activitat tempestuosa serà especialment intensa a la nit. Les comarques de Girona i el nord de Barcelona rebran les precipitacions més persistents. A la tarda podrien reactivar-se, tot i que amb menor intensitat.
Contrastos tèrmics a les comunitats
Mentre el nord i l'est afronten pluges, el sud viu un repunt de temperatures. Una massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica impulsa el termòmetre. Les màximes pujaran especialment a la vall del Guadalquivir.
Ciutats com Còrdova, Sevilla, Càceres i Badajoz marcaran registres més alts que ahir. S'esperen temperatures de fins a 36 °C, sense arribar a valors extrems. L'estabilitat atmosfèrica i els cels serens afavoreixen aquesta recuperació tèrmica.
El contrast entre nord i sud serà visible: paraigües en unes regions, ventalls en d'altres. A la meitat sud, la calor serà seca i progressiva, no aclaparadora. Amb tot, convé estar atents a l'evolució tèrmica del cap de setmana.
Temps canviant: què s'espera per als pròxims dies
La DANA situada sobre França continuarà influint a la península. Tot i que no es troba directament sobre el nostre territori, crea condicions favorables per a més tempestes. El flux de nord-oest i l'aire fred en alçada mantenen la inestabilitat.
Divendres persistirà el risc de precipitacions al vessant cantàbric i nord-est. Per contra, l'oest i sud peninsular continuaran recuperant valors tèrmics. L'AEMET recomana seguir les actualitzacions per possibles avisos.
L'estiu no ha dit la seva darrera paraula. Mentre uns reben aigua en quantitats, d'altres tornen a treure roba lleugera. El cel, un cop més, marca el ritme dels nostres dies.