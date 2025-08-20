Oficial Meteocat: Alerta per risc de vent intens a 4 comarques des de la matinada

Una atmosfera estable i majoritàriament tranquil·la ha caracteritzat les condicions meteorològiques dels últims dies a Catalunya. Aquesta situació de calma aparent està a punt de concloure per l'arribada d'un canvi significatiu.
Un reajustament en la distribució de les masses d'aire a escala europea alterarà completament el panorama. El vent, un fenomen ben conegut en diverses zones del territori, es convertirà en el protagonista indiscutible. La transició cap a aquest nou escenari es produirà de manera força ràpida durant aquesta matinada de dijous.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat els seus avisos davant d'una situació de perill meteorològic per vent. La causa principal és l'establiment d'un intens flux de nord-oest que escombrarà part de la comunitat.
Aquest corredor de vent es canalitzarà a través de les valls i les serralades, guanyant una força considerable. Segons la nota oficial, s'ha activat una alerta de risc moderat, concretament de nivell u sobre una escala de sis. Es preveu la possibilitat de registrar ratxes màximes que superaran localment els vint-i-cinc metres per segon, cosa que equival a uns noranta quilòmetres per hora.
El mestral, protagonista a les comarques de Tarragona i Lleida
L'impacte més extens i significatiu s'espera a les comarques del sud i ponent de Catalunya. El mestral, com es coneix aquest vent de nord-oest, bufarà amb especial virulència a la vall de l'Ebre. Comarques com el Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre estaran a l'epicentre del fenomen.
L'orografia d'aquesta regió actua com un embut natural, accelerant els corrents d'aire de manera notable. Aquest vent sec i amb ratxes podria generar complicacions en tasques agrícoles i en la conducció per viaductes i zones exposades. L'episodi de vent serà més persistent i intens a les àrees elevades del prelitoral tarragoní.
Una finestra d'afectació molt definida: de matinada fins a migdia
Els mapes d'evolució del perill mostren un marc temporal molt concret per a aquest episodi de vent intens. L'alerta meteorològica s'activarà oficialment a les dues de la matinada i es mantindrà vigent fins a les dues de la tarda.
Les primeres hores del matí registraran la màxima intensitat del fenomen a la majoria de les comarques afectades. A partir del migdia, s'espera una progressiva però clara atenuació de la força del vent a tot el territori. Aquesta curta durada implica que les condicions milloren substancialment de cara a la segona meitat de la jornada de dijous.
Mesures de precaució
Tot i ser un risc catalogat com a moderat, és imprescindible adoptar mesures de precaució per evitar incidents. Es recomana assegurar tots aquells objectes a balcons, terrasses i jardins que puguin ser desplaçats pel vent.
La conducció de vehicles de grans dimensions s'ha de fer amb extrema cautela, especialment en trams interurbans i viaductes. Convé evitar les activitats a l'aire lliure en zones de muntanya i àrees forestals pel risc de caiguda de branques. És fonamental mantenir-se informat a través dels canals oficials del Servei Meteorològic de Catalunya per seguir-ne l'evolució.