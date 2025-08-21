Logo xcatalunya.cat
Dues persones amb uniforme militar observen una zona inundada i plena de fang amb un cotxe danyat mentre a la cantonada apareix el rostre d’un home dins d’un cercle vermell acompanyat d’icones d’advertència i de tempesta.
El meteoròleg Samuel Bienes s'ha mullat sobre una nova DANA a la tardor | Europa Press, Redes sociales, Meteored
Samuel Biener, meteoròleg, llança un avís per a aquesta tardor: 'Probablement...'

El reconegut meteoròleg Samuel Biener ha parlat clar sobre el que podria passar durant els mesos de tardor

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

El temps a Espanya torna a ser objecte d'atenció després d'un estiu marcat per onades de calor i incendis forestals. Les altes temperatures han deixat el Mediterrani amb registres propers als 30 °C. Aquesta situació ha despertat l'interès d'experts i de la ciutadania de cara al que pugui passar a la tardor.

En aquest context, Samuel Biener, meteoròleg de Meteored, adverteix sobre la importància d'interpretar correctament els fenòmens atmosfèrics. El seu missatge arriba en un moment en què proliferen rumors a les xarxes socials sobre pluges torrencials inevitables. Tanmateix, Biener insisteix que és fonamental diferenciar entre mites i realitat científica.

Home amb camisa blava parlant davant d’una pantalla blava que mostra la paraula METEORE i la silueta de diverses persones d’esquena.
Samuel Biener adverteix d'un possible escenari que manté en alerta | Meteored

El Mediterrani supera els 29 °C en diversos punts

Ports de l'Estat i SOCIB han informat que el mar Mediterrani presenta temperatures molt elevades en zones com Tarragona, el golf de València i Mallorca. Aquests registres, que arriben als 29 °C i fins i tot han superat els 30 °C, se situen entre 2 i 3,5 °C per sobre de la mitjana.

El mar Balear i Alborán també mostren anomalies tèrmiques rellevants, fet que reforça la tendència de tropicalització del “mare nostrum”. Segons el CEAM, només als estius de 2022, 2023 i 2024 s'havien observat valors més alts al conjunt del Mediterrani. Aquesta situació reforça la hipòtesi d'un mar cada cop més càlid.

Tot i això, Biener aclareix que un Mediterrani calent no garanteix pluges torrencials a Espanya. Perquè es produeixin episodis extrems han de coincidir diversos factors, com la ubicació d'una DANA sobre l'Estret o el golf de Cadis i un marcat flux de llevant.

Un home observa diversos cotxes apilats darrere d'una tempesta mentre un cotxe circula per una carretera mullada sota la pluja.
El que dispara el risc d'inundacions són les accions humanes sobre el territori | Europa Press, xcatalunya.cat

La realitat sobre les DANA i els seus efectes a Espanya

Les DANA, també conegudes com a gotes fredes, són depressions aïllades en nivells alts de l'atmosfera. Biener recorda que no són sinònim automàtic de pluges catastròfiques. Tot i que el seu comportament és erràtic, no totes generen episodis de temps extrem.

Cada any arriben diverses DANA al nostre entorn i moltes es tradueixen únicament en tempestes intenses de caràcter local. El problema sorgeix quan conflueixen factors com la inestabilitat en altura, l'orografia i l'abundant humitat. En aquests casos sí que es poden produir pluges d'intensitat extraordinària.

El meteoròleg adverteix: “Probablement, aquesta tardor torni a produir-se un episodi d'inundacions en algun punt del Mediterrani”. Amb tot, aclareix que aquests esdeveniments no es poden anticipar amb mesos d'antelació i que només es confirmen pocs dies abans.

Cel ennuvolat i fosc sobre un mar agitat amb una ciutat a l'horitzó.
Per a la tardor s’anticipen pluges intenses i es podrien produir inundacions | Europa Press

Factors humans que agreugen les inundacions

Biener recorda que les DANA són fonamentals per a la recàrrega d'embassaments i aqüífers. El que dispara el risc d'inundacions són les accions humanes al territori. A la costa mediterrània s'han ocupat rambles, barrancs i antigues albuferes, fet que agreuja els efectes de les pluges intenses.

A això s'hi suma la manca de prevenció. El meteoròleg conclou que cada cop està augmentant més el potencial d'episodis extrems. Tanmateix, insisteix que la prevenció i la correcta planificació territorial són clau per evitar que una DANA acabi en tragèdia.

