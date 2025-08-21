Samuel Biener, meteoròleg, llança un avís per a aquesta tardor: 'Probablement...'

El temps a Espanya torna a ser objecte d'atenció després d'un estiu marcat per onades de calor i incendis forestals. Les altes temperatures han deixat el Mediterrani amb registres propers als 30 °C. Aquesta situació ha despertat l'interès d'experts i de la ciutadania de cara al que pugui passar a la tardor.
En aquest context, Samuel Biener, meteoròleg de Meteored, adverteix sobre la importància d'interpretar correctament els fenòmens atmosfèrics. El seu missatge arriba en un moment en què proliferen rumors a les xarxes socials sobre pluges torrencials inevitables. Tanmateix, Biener insisteix que és fonamental diferenciar entre mites i realitat científica.
El Mediterrani supera els 29 °C en diversos punts
Ports de l'Estat i SOCIB han informat que el mar Mediterrani presenta temperatures molt elevades en zones com Tarragona, el golf de València i Mallorca. Aquests registres, que arriben als 29 °C i fins i tot han superat els 30 °C, se situen entre 2 i 3,5 °C per sobre de la mitjana.
El mar Balear i Alborán també mostren anomalies tèrmiques rellevants, fet que reforça la tendència de tropicalització del “mare nostrum”. Segons el CEAM, només als estius de 2022, 2023 i 2024 s'havien observat valors més alts al conjunt del Mediterrani. Aquesta situació reforça la hipòtesi d'un mar cada cop més càlid.
Tot i això, Biener aclareix que un Mediterrani calent no garanteix pluges torrencials a Espanya. Perquè es produeixin episodis extrems han de coincidir diversos factors, com la ubicació d'una DANA sobre l'Estret o el golf de Cadis i un marcat flux de llevant.
La realitat sobre les DANA i els seus efectes a Espanya
Les DANA, també conegudes com a gotes fredes, són depressions aïllades en nivells alts de l'atmosfera. Biener recorda que no són sinònim automàtic de pluges catastròfiques. Tot i que el seu comportament és erràtic, no totes generen episodis de temps extrem.
Cada any arriben diverses DANA al nostre entorn i moltes es tradueixen únicament en tempestes intenses de caràcter local. El problema sorgeix quan conflueixen factors com la inestabilitat en altura, l'orografia i l'abundant humitat. En aquests casos sí que es poden produir pluges d'intensitat extraordinària.
El meteoròleg adverteix: “Probablement, aquesta tardor torni a produir-se un episodi d'inundacions en algun punt del Mediterrani”. Amb tot, aclareix que aquests esdeveniments no es poden anticipar amb mesos d'antelació i que només es confirmen pocs dies abans.
Factors humans que agreugen les inundacions
Biener recorda que les DANA són fonamentals per a la recàrrega d'embassaments i aqüífers. El que dispara el risc d'inundacions són les accions humanes al territori. A la costa mediterrània s'han ocupat rambles, barrancs i antigues albuferes, fet que agreuja els efectes de les pluges intenses.
A això s'hi suma la manca de prevenció. El meteoròleg conclou que cada cop està augmentant més el potencial d'episodis extrems. Tanmateix, insisteix que la prevenció i la correcta planificació territorial són clau per evitar que una DANA acabi en tragèdia.