Xoquen dos turismes i una furgoneta a l'AP-7: Llargs embussos

La tarda d'aquest diumenge ha estat marcada per complicacions a les carreteres catalanes a causa d'un accident de trànsit que ha generat importants retencions en plena Operació Retorn. Milers de conductors s'han vist atrapats en una situació inesperada, que ha complicat significativament la circulació.

Accident a l'AP-7

Cap a les quatre de la tarda, s'ha registrat un accident a l'autopista AP-7 en direcció Barcelona, concretament a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Segons informacions proporcionades per fonts oficials, en el sinistre s'han vist involucrats dos vehicles particulars i una furgoneta. Afortunadament, i malgrat l'aparatositat de l'incident, no s'han reportat víctimes mortals ni ferits greus fins al moment.

Com a conseqüència immediata, s'ha hagut de tancar temporalment un dels carrils, cosa que ha generat ràpidament un embut en la circulació. Segons els últims reportes de Trànsit, les cues van arribar a superar els tres quilòmetres, arribant des de Castellet i la Gornal, provocant una demora considerable per a aquells que intentaven tornar a Barcelona després del cap de setmana.

Operació Retorn complicada

La situació s'ha vist agreujada perquè aquest diumenge coincidia amb l'Operació Retorn, moment en què moltes famílies tornen a les seves llars després de gaudir del cap de setmana fora. Això ha multiplicat el volum habitual de vehicles en aquesta autopista, incrementant així la gravetat de les retencions.

Efectius policials i serveis d'emergència es van desplaçar ràpidament al lloc per gestionar el trànsit i realitzar les tasques pertinents de neteja i remoció dels vehicles accidentats. Així mateix, Trànsit va recomanar als conductors evitar la zona afectada, suggerint rutes alternatives per minimitzar l'impacte del sinistre en el trànsit vehicular.

Un historial complicat

L'autopista AP-7, especialment en aquesta zona de l'Alt Penedès, registra amb freqüència incidents similars, en part a causa de l'alta densitat de vehicles que transiten diàriament per aquesta via estratègica. De fet, en caps de setmana i especialment durant operacions especials com la de retorn o sortida vacacional, l'autopista sol convertir-se en un punt crític d'embussos.

Les autoritats insisteixen en la necessitat d'extremar la precaució i mantenir una distància prudent entre vehicles, especialment en jornades d'alt trànsit.

Des de fa mesos, també s'han posat en marxa campanyes informatives i de conscienciació per reduir aquest tipus d'accidents, que encara que no causin danys personals greus, sí ocasionen importants perjudicis econòmics i pèrdues de temps per a milers de ciutadans.