20 km de cua i caos en altres 3 carreteres catalanes per l'Operació Tornada

L'esperada tranquil·litat després d'un pont festiu s'ha convertit en un malson per a centenars de conductors que es disposaven a tornar a les seves llars. Aquest diumenge ha estat marcat per importants complicacions de trànsit en diverses vies clau de Catalunya, acumulant-se extenses retencions que han afectat greument la mobilitat.

Col·lapse generalitzat en vies estratègiques

Segons dades confirmades pel Servei Català de Trànsit (SCT), les retencions van arribar fins a 20 quilòmetres en diferents punts. Destacant especialment l'autopista AP-7, una artèria fonamental per al desplaçament massiu en dies festius. Des de primeres hores del migdia, aquesta autopista ha mostrat serioses dificultats per absorbir l'alt volum de vehicles, principalment en direcció cap a Barcelona.

La situació es va complicar més enllà de l'habitual a causa del pronòstic meteorològic desfavorable, amb risc de fortes pluges durant el retorn. Sobre les 12:30 hores, es van comptabilitzar fins a 5,5 quilòmetres de retencions a Maçanet de la Selva.

| ACN

Mentre que a la localitat de Vilafranca l'embús va arribar als 5 quilòmetres. Així mateix, en el tram que connecta Sant Celoni també es van registrar 4 quilòmetres addicionals de lentitud en la circulació.

Costa Brava, un altre focus crític

La situació ha estat igualment problemàtica a la Costa Brava, especialment a les carreteres C-31 i C-65. Molt freqüentades durant els ponts festius per aquells que trien aquesta zona per gaudir de l'oci.

A la carretera C-31 es van observar fins a 5 quilòmetres de retencions entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro. Paral·lelament, la C-65 va presentar complicacions addicionals, sumant 3 quilòmetres més en direcció cap a la mateixa àrea costanera, augmentant la frustració entre els conductors que intentaven abandonar la zona.

| @transit

Problemes també a l'interior

Però no només les vies costaneres han presentat dificultats. A l'interior de Catalunya, la carretera N-240 ha estat una altra protagonista negativa d'aquesta jornada.

En direcció a Montblanc, les files de vehicles es van estendre fins a 4 quilòmetres. Situació agreujada pel flux constant de vehicles en paral·lel a la via d'alta capacitat.

Recomanacions oficials davant el caos

Davant aquesta situació, les autoritats han fet una crida urgent a la prudència. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va emetre un missatge demanant "responsabilitat i paciència" a les carreteres. Subratllant la importància de la seguretat viària especialment davant condicions meteorològiques adverses.

| ACN

Illa va recomanar també consultar l'estat del trànsit abans d'iniciar el viatge i seguir les indicacions oficials per minimitzar riscos. Aquestes prolongades retencions no només afecten el temps de viatge, sinó que també tenen conseqüències mediambientals importants.

A causa de l'augment considerable en l'emissió de gasos contaminants generats per la circulació lenta o aturada. A més, des d'un punt de vista econòmic, es calcula que cada hora de retenció pot generar grans pèrdues tant per a particulars com per a l'economia local. Especialment en sectors que depenen del transport eficient de mercaderies.