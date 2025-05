Caos de diumenge a l'AP-7: Retencions de més de 4 quilòmetres

per Mireia Puig

L'últim dia del pont ha tornat a convertir-se en una jornada crítica per a molts conductors, que des de primera hora estan patint importants complicacions per tornar a casa. Les imatges parlen per si soles: files interminables de vehicles han col·lapsat una de les vies més transitades de Catalunya durant aquest diumenge. Però, què ha provocat exactament aquestes retencions quilomètriques?

Més de 4 quilòmetres d'embús

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, les retencions s'han concentrat a l'autopista AP-7, en direcció cap a Barcelona. En concret, el punt més conflictiu està situat a Maçanet de la Selva, on els conductors han quedat atrapats en un embús que supera ja els 4 quilòmetres. Aquestes dificultats han començat des de primera hora del matí i encara no han remès per complet.

L'Operació Retorn, que s'activa en finalitzar un pont festiu, ha provocat que milers de vehicles coincideixin a la carretera en un breu espai de temps. Molts viatgers han avançat el seu retorn per evitar aquestes situacions, però ni així han aconseguit esquivar els embussos habituals. Les càmeres de trànsit han mostrat clarament com vehicles particulars, camions i autobusos avancen lentament en llargues cues que es perden a l'horitzó.

| ACN

Un punt habitual de retencions

Maçanet de la Selva no és un punt aleatori de congestió. Històricament, aquesta àrea és una de les zones crítiques en dies de retorn després de vacances o ponts festius, degut principalment a la convergència de trànsit procedent de diferents rutes turístiques de la Costa Brava i altres zones del nord de Catalunya. L'AP-7, coneguda també com l'autopista del Mediterrani, registra habitualment alts volums de trànsit durant aquests períodes de retorn.

Trànsit, conscient d'aquest escenari recurrent, activa habitualment mesures especials per agilitzar la circulació i mitigar l'impacte de les retencions. Entre aquestes mesures solen trobar-se l'obertura de carrils addicionals i recomanacions d'horaris alternatius per evitar les hores punta.

Conseqüències i recomanacions

Els conductors atrapats en aquests embussos no només enfronten molèsties evidents, sinó també riscos addicionals. Les autoritats recomanen mantenir una distància de seguretat prudent, estar atents a possibles frenades brusques i disposar de suficient aigua i combustible, especialment en dies calorosos o de congestió extrema.

Una altra recomanació habitual és consultar les aplicacions i webs oficials que informen sobre l'estat del trànsit en temps real. Això pot ajudar a planificar una ruta alternativa o retardar la sortida si les condicions a la via continuen sent complicades.

Anàlisi: Com millorar la situació?

La reiteració constant d'aquests embussos en dates puntuals planteja interrogants sobre l'eficiència de les infraestructures actuals. Alguns experts suggereixen ampliar determinats trams o fins i tot millorar les connexions ferroviàries com a alternativa sostenible i eficaç per descongestionar vies crítiques com l'AP-7.

| ACN

Així mateix, una millor distribució d'horaris de sortida, incentivada des de campanyes de conscienciació, podria ser una solució addicional per disminuir la concentració de vehicles en hores punta.

En definitiva, les retencions sofertes aquest diumenge són un recordatori de la necessitat de continuar treballant en solucions que evitin convertir cada final de pont en una experiència esgotadora i estressant per a milers de persones.