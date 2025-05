Xoc múltiple a la C-32: Caos total a la carretera

Les pluges matinals que han afectat avui diverses zones del litoral català no només han dificultat la conducció, sinó que han propiciat un incident que ha generat importants problemes de trànsit. La situació s'ha agreujat a primera hora, coincidint amb l'hora punta habitual, cosa que ha atrapat centenars de conductors en retencions quilomètriques.

Col·lisió múltiple i tancament immediat

El succés va ocórrer sobre les 8:55 del matí d'aquest divendres 9 de maig, quan diversos vehicles es van veure involucrats en una col·lisió múltiple a l'autopista C-32 en direcció cap a Barcelona, concretament a l'altura de la localitat costanera de Santa Susanna.

Segons informen fonts oficials de Trànsit, l'incident ha obligat a tancar completament el tram afectat, cosa que ha provocat ràpidament una acumulació massiva de trànsit en aquesta transitada via del Maresme.

| hallojulie, ACN, XCatalunya

Encara que per ara es desconeixen detalls específics sobre el nombre exacte de vehicles implicats i les possibles víctimes o ferits, les imatges de l'incident, que s'han difós ràpidament per xarxes socials, mostren clarament com els cotxes bloquegen totalment els carrils, deixant intransitable la carretera.

Els serveis d'emergències i equips de rescat treballen ja intensament a la zona, intentant desallotjar la via el més aviat possible.

Caos absolut en plena hora punta

Aquest tipus de successos a la C-32 sol tenir conseqüències particularment greus per al trànsit a causa de l'alta densitat de vehicles que circulen diàriament cap a la capital catalana. Molts conductors afectats han manifestat a les xarxes socials la seva frustració per la manca de rutes alternatives efectives en aquest tram costaner, on pràcticament totes les vies secundàries solen saturar-se ràpidament en cas d'accidents com el que ha ocorregut avui.

A més, la situació meteorològica de pluja persistent, que havia estat anticipada pels serveis meteorològics des de fa dies, ha complicat encara més les tasques de rescat i la reobertura de la via.

Els bombers han alertat sobre el risc afegit de despreniments i col·lisions menors derivades de l'asfalt mullat, per la qual cosa han demanat màxima prudència als conductors que encara circulen per la zona.

Conseqüències més enllà de l'embús

Aquest accident no només implica un embús monumental en una artèria clau per a la mobilitat a Catalunya, sinó que també afecta directament la vida quotidiana de milers de persones que depenen d'aquesta autopista per arribar als seus treballs, escoles o cites mèdiques.

| ACN

De fet, és habitual que un incident d'aquestes característiques tingui un efecte dòmino, causant retards a tota la xarxa de carreteres de l'entorn durant diverses hores.

En resposta, els cossos de seguretat han recomanat evitar la C-32 en direcció a Barcelona durant les pròximes hores, usant, sempre que sigui possible, mitjans de transport alternatius o retardant els desplaçaments previstos fins a la total normalització del trànsit a la zona.