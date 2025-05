El gir definitiu al cas Madeleine McCann que podria deixar-lo tancat aviat

Un descobriment de 2016, mantingut en secret fins ara, podria ser la clau per resoldre un dels casos més enigmàtics de les últimes dècades. Noves evidències apunten que la desaparició d'una nena britànica el 2007 no va ser un segrest sense resoldre, sinó un crim amb proves ocultes durant anys.

Un descobriment ocult durant anys

El 2016, la policia alemanya va realitzar una batuda en una fàbrica abandonada a Neuwegersleben, propietat de Christian Brueckner, principal sospitós en la desaparició de Madeleine McCann. Allà, un gos rastrejador va descobrir un amagatall sota els fonaments de l'edifici, on es van trobar restes d'un gos enterrat al costat d'una cartera que contenia sis memòries USB i dues targetes de memòria.

Aquests dispositius emmagatzemaven més de 8.000 arxius digitals, incloent-hi imatges pertorbadores que, segons els investigadors, reforcen la hipòtesi que Madeleine va ser assassinada poc després de la seva desaparició.

| XCatalunya

A més dels arxius digitals, es van trobar objectes físics inquietants: roba i joguines infantils, màscares, productes químics com cloroform i èter, i armes de foc. Aquests elements suggereixen un patró de comportament depredador i una possible preparació per cometre delictes similars.

Brueckner, el principal sospitós

Christian Brueckner, ciutadà alemany amb antecedents per delictes sexuals, ha estat vinculat al cas des de 2020. En el moment de la desaparició de Madeleine, Brueckner residia a l'Algarve portuguès, a prop del lloc dels fets. Testimonis el van situar a la zona amb una caravana, i registres telefònics van corroborar la seva presència a l'àrea.

Malgrat les evidències circumstancials, Brueckner no ha estat acusat formalment en relació amb la desaparició de Madeleine. Actualment, compleix una condemna de set anys a Alemanya per la violació d'una dona el 2005. La seva alliberació està prevista per al setembre de 2025, cosa que ha generat preocupació entre les autoritats sobre la possibilitat que eviti la justícia si no es presenten càrrecs addicionals.

| Lais Schulz, XCatalunya

Un cas que podria tancar-se

El descobriment del disc dur i els objectes a la propietat de Brueckner ha estat descrit pels investigadors com "profundament preocupant" i podria ser la peça clau per tancar el cas de Madeleine McCann. Les autoritats alemanyes han instat la Policia Metropolitana del Regne Unit a intensificar la seva col·laboració per evitar que Brueckner quedi en llibertat sense enfrontar càrrecs relacionats amb la desaparició de la nena.

La família McCann ha estat informada de les noves evidències, encara que els detalls específics no s'han fet públics. Mentrestant, la investigació continua, amb l'esperança que aquest nou gir proporcioni finalment respostes a un cas que ha desconcertat el món durant més de 18 anys.