La nòvia de l'assassina Ana Julia Quezada: Una consulta al tarot destapa l'escàndol

per Mireia Puig

Una trucada aparentment innocent a un servei de tarot ha destapat una complexa xarxa de manipulacions, xantatges i presumptes delictes en l'entorn penitenciari d'Ana Julia Quezada, l'assassina confessa del nen Gabriel Cruz. La protagonista d'aquesta trama és una jove catalana de 27 anys, la relació de la qual amb Quezada ha revelat detalls inquietants sobre la vida de la reclusa a la presó de Brieva.

Una relació marcada per la manipulació

L'octubre de 2023, la jove va contactar per primera vegada amb una vident, preocupada per la seva relació sentimental amb "Ana Julia, Peixos, 49 anys". Durant les consultes, la jove va revelar que Quezada posseïa un telèfon mòbil a la presó, amb el qual mantenien contacte freqüent a través d'aplicacions com Telegram i WhatsApp.

A més, va esmentar un projecte de documental sobre el cas pel qual Quezada esperava rebre un avançament de 20.000 euros. La jove també va expressar la seva por que Quezada pogués divulgar fotografies íntimes que li havia enviat, cosa que evidenciava una dinàmica de control i manipulació en la relació.

Xantatges i favors sexuals a la presó

Les declaracions de la jove catalana han estat clau en la investigació que duu a terme el Jutjat d'Instrucció número 4 d'Àvila. Segons les investigacions, diversos empleats de la presó de Brieva haurien facilitat a Quezada un telèfon mòbil a canvi de favors sexuals.

Quezada hauria utilitzat aquest dispositiu per gravar trobades íntimes amb l'objectiu de xantatjar la direcció del centre penitenciari i pressionar per ser traslladada a una altra presó. Aquestes pràctiques han estat corroborades per testimonis d'un educador del centre, tres internes i l'actual parella de Quezada.

Un pla per obtenir beneficis penitenciaris

La jove catalana també va relatar que Quezada la pressionava per casar-se, argumentant que això facilitaria el seu trasllat a una presó a Catalunya i l'obtenció de permisos carceraris. Malgrat les reticències de la jove, Quezada insistia en la necessitat de formalitzar la relació per aconseguir els seus objectius. Aquesta estratègia s'emmarca en un patró de comportament que busca manipular el seu entorn per obtenir beneficis personals.