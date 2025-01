Incendi virulent en una braseria

La nit d'aquest dimecres es va veure sacsejada al nucli antic de Tarragona per un incendi que va alarmar els veïns i comerciants de la zona. Segons la informació facilitada pels Bombers de la Generalitat, el succés va tenir lloc en una braseria ubicada al carrer de la Nau, un carrer estret amb notable trànsit de vianants, especialment en època turística. L'alerta va arribar al telèfon d'emergències 112 al voltant de les 20:11 hores, moment en què es van començar a detectar les primeres columnes de fum que emanaven de l'interior del local.

En personar-se al lloc, els bombers van constatar que el focus principal de les flames es trobava a la cuina de la braseria, cosa que suposava un risc evident de propagació a altres parts de l'establiment si la combustió arribava a materials altament inflamables, com olis o greixos acumulats a la campana extractora. No obstant això, gràcies a la ràpida intervenció de les cinc dotacions de bombers que van acudir, es va aconseguir contenir el foc i evitar que s'estengués a altres zones, tant de la braseria com dels pisos superiors de l'edifici.

Una contenció efectiva, però amb fumera

La principal conseqüència del foc, a més de la destrucció dels estris de cuina i de part de la infraestructura de la braseria, va ser la gran quantitat de fum generat. D'acord amb els efectius, si bé l'incendi va romandre "restringit a la cuina", el fum va acabar afectant tot l'establiment, obligant al seu desallotjament preventiu i a una ventilació exhaustiva de cada estança. Afortunadament, els pisos superiors de l'immoble no van registrar danys d'importància, a part de la possible impregnació d'olor a fum que, segons apunten els bombers, sol persistir si no s'aireja convenientment l'espai.

Els professionals desplegats es van esforçar a fons en l'extinció, emprant aigua a pressió i revisant les conduccions d'extracció per descartar la presència de focus ocults. Durant les tasques, també es va procedir a tallar de forma puntual el subministrament de gas i electricitat per evitar qualsevol perill afegit. La prioritat era eliminar qualsevol possibilitat de reencendre's, atès que les altes temperatures i els dipòsits de greix poden provocar flames residuals si no es fa un control minuciós.

Si bé es respira un ambient d'alleujament a la comunitat, no hi ha dubte que l'incendi ha suposat un dur cop per al comerç afectat. Segons han confirmat els Bombers, no hi ha hagut ferits en aquest episodi, cosa que es valora molt positivament en un entorn urbà tan dens com el del carrer de la Nau. Els responsables de la braseria van aconseguir abandonar el local a temps, així com avisar les autoritats amb la deguda celeritat perquè es posés en marxa l'operatiu d'extinció. Es desconeix, de moment, l'abast econòmic dels danys materials, que podrien resultar quantiosos atesa la destrucció d'equipament de cuina i el deteriorament de l'estructura.

Ara, tocarà als pèrits de les assegurances i als investigadors dels bombers esclarir les circumstàncies exactes de l'incendi. Algunes fonts apunten a un possible error en les instal·lacions de la campana extractora o a la ignició de greixos acumulats a la zona de la cuina, cosa força freqüent en locals d'hostaleria si no es fan neteges periòdiques i manteniment en condicions òptimes.