Perill màxim a la B-23: Autobús avariat al carril del mig genera llargues cues

El matí d'aquest dijous ha començat amb serioses complicacions de trànsit a la B-23, a l'altura d'Esplugues de Llobregat (sentit Barcelona), com a conseqüència de l'avaria d'un autobús que ha quedat immobilitzat al carril central. La situació, segons informen fonts del Servei Català de Trànsit, s'ha traduït en importants retencions i en un escenari de risc per als conductors, que es veuen obligats a maniobrar amb precaució per eludir el vehicle avariat. Si bé la resta dels carrils mantenen un flux més o menys continu, la presència d'un obstacle al carril del mig augmenta significativament el perill de col·lisions i la tensió en la conducció.

Una avaria inoportuna en hora punta

L'incident ha tingut lloc en plena hora punta del matí, quan gran part dels usuaris transiten per la B-23 per desplaçar-se a la feina o als seus llocs d'estudi. Com a conseqüència, l'autobús, incapaç de moure's a un voral, ocupa bona part del carril central, on els vehicles tendeixen a assolir velocitats de creuer considerables. La congestió ha estat immediata: molts conductors que es trobaven darrere de l'autobús han hagut de frenar de manera abrupta, generant cues llargues i obligant a desviaments improvisats cap als carrils dret o esquerre.

Encara que els altres dos carrils conserven certa fluïdesa, es produeix un efecte embut: els qui circulen pel carril central es veuen obligats a encendre intermitents i maniobrar per canviar de carril, cosa que al seu torn ralentitza el trànsit a les vies adjacents. Tot això es veu agreujat per la manca d'un voral ampli en aquest punt de la B-23, cosa que dificulta les tasques d'assistència i reparació del vehicle. A més, el simple fet de moure maquinària per retirar l'autobús es converteix en un repte logístic, ja que implica parar o reduir significativament la circulació en altres carrils.

Mesures de seguretat i precaucions

Les autoritats i els serveis d'emergències recomanen extremar la prudència a l'apropar-se a la zona afectada. Alguns consells essencials per evitar accidents en escenaris com aquest inclouen:

Mantenir una distància de seguretat adequada : Davant les frenades brusques que es produeixen en arribar a l'altura de l'autobús avariat, disposar de més espai entre cotxes és fonamental per reaccionar a temps i esquivar possibles col·lisions per abast.

: Davant les frenades brusques que es produeixen en arribar a l'altura de l'autobús avariat, disposar de més espai entre cotxes és fonamental per reaccionar a temps i esquivar possibles col·lisions per abast. Encendre els intermitents d'emergència : Als conductors que circulin a prop de l'autobús se'ls aconsella utilitzar els llums d'emergència, especialment si detecten que el vehicle de davant redueix la velocitat de manera sobtada.

: Als conductors que circulin a prop de l'autobús se'ls aconsella utilitzar els llums d'emergència, especialment si detecten que el vehicle de davant redueix la velocitat de manera sobtada. No realitzar canvis de carril temeraris : Amb un dels carrils bloquejat, és temptador intentar avançar a tota costa i canviar ràpidament de carril. No obstant això, aquestes maniobres, si no es realitzen amb un compte extrem, poden desembocar en xocs laterals o abasts múltiples. És imprescindible senyalitzar amb suficient antelació i verificar els angles morts.

: Amb un dels carrils bloquejat, és temptador intentar avançar a tota costa i canviar ràpidament de carril. No obstant això, aquestes maniobres, si no es realitzen amb un compte extrem, poden desembocar en xocs laterals o abasts múltiples. És imprescindible senyalitzar amb suficient antelació i verificar els angles morts. Evitar distraccions: L'estrès que genera la retenció pot portar conductors a consultar el mòbil o distreure's amb la ràdio, cosa que augmenta considerablement el risc de no reaccionar a temps davant una frenada inesperada.

Mentrestant, l'autocar roman estacionat a l'espera de l'arribada d'un servei de grua o tècnic d'assistència en carretera que pugui remolcar-lo o reparar-lo. La complexitat de la maniobra per retirar un vehicle de grans dimensions en un tram sense voral ampli fa que els temps de resolució de l'incident s'allarguin més del desitjat.