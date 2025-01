Accident brutal a la C-13 entre un cotxe i un camió que transporta combustible

El matí d'aquest dijous ha començat amb un incident que ha posat en alerta els serveis d'emergència al Pallars Jussà. Al voltant del punt quilomètric 92,9 de la carretera C-13, un turisme i un camió cisterna que transportava combustible han col·lisionat de manera aparatosa, generant moments de gran tensió entre els conductors que circulaven per la zona. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla TRANSCAT, a causa que el vehicle pesant pateix una fuita en el seu dipòsit, encara que, afortunadament, la càrrega principal no s'ha vist afectada.

El succés ha tingut lloc a primera hora del matí, quan nombrosos conductors es dirigien als seus llocs de treball o realitzaven trajectes habituals. Després del sinistre, de seguida es va generar un gran enrenou i els serveis d'emergència van ser alertats.

Pocs minuts després es van activar diversos protocols de seguretat: d'una banda, la prealerta TRANSCAT, pla específic per a incidents en què es veu implicat el transport de mercaderies perilloses. D'altra banda, es van mobilitzar efectius dels Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que es van desplaçar al lloc amb l'objectiu d'atendre possibles víctimes i controlar la fuita de combustible. De la mateixa manera, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van acudir per ordenar el trànsit i recollir evidències sobre la mecànica de l'accident.

Fuita en el dipòsit, càrrega sense danys

La principal preocupació dels equips d'emergència era la presència d'un camió cisterna amb combustible que havia patit danys després de l'impacte. Els primers informes van indicar que existia una fuita en el dipòsit del vehicle, la qual cosa va obligar a extremar les precaucions pel risc que es poguessin produir vessaments significatius o incendis. No obstant això, Protecció Civil ha confirmat que l'escapament es limita al dipòsit del camió, i que la càrrega principal no està afectada, cosa que redueix el perill d'un vessament de grans proporcions.

Malgrat això, els bombers han treballat de manera meticulosa per contenir la filtració, utilitzant productes absorbents i barreres que impedissin la contaminació de l'entorn. Així mateix, s'han mantingut preparats amb mànegues i escumes especials per actuar de manera immediata si es registrava alguna espurna o ignició. L'entorn rural i l'orografia característica del Pallars Jussà han dificultat lleugerament les tasques, però la ràpida resposta ha evitat una situació més greu.

Respecte a l'estat dels ocupants d'ambdós vehicles, es desconeix el part oficial de lesions. Mentrestant, la C-13 ha patit talls i desviaments parcials per permetre que bombers i policies treballessin amb seguretat, generant retencions puntuals en ambdós sentits de la via. Les autoritats recomanen als conductors que, en la mesura del possible, busquin rutes alternatives si han de transitar per la zona del Pallars Jussà, o planifiquin el viatge amb temps addicional per sortejar els embussos.