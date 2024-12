El vent i el foc s'alien: Bombers treballen de matinada en un fort incendi

L'hivern no frena el risc d'incendis. Malgrat les baixes temperatures, el vent sec i els combustibles acumulats en zones rurals faciliten la seva propagació. La feina dels Bombers continua sent essencial, fins i tot en èpoques en què els focs no són tan habituals com a l'estiu.

La matinada d'aquest dilluns, els Bombers de la Generalitat han intervingut per extingir un incendi de vegetació a Tortosa, al camí dels Reguers. L'avís va arribar a les 23:55 h, moment en què es van activar els protocols d'emergència i es van desplegar cinc dotacions per controlar les flames. Segons van informar, el foc ha afectat a combustible fi, camps d'oliveres i garrofers abandonats.

L'incendi, avivat pel fort vent, va complicar les tasques d'extinció. Les ratxes de vent van facilitar la propagació de les flames i van generar focus secundaris, cosa que va incrementar la perillositat de l'operatiu. Malgrat aquestes condicions adverses, els Bombers han aconseguit extingir l'incendi durant la matinada, evitant que arribés a àrees habitades o forestals més extenses.

Aquest tipus d'incendis són especialment perillosos en zones rurals abandonades, on el combustible sec s'acumula sense control. Els experts destaquen que les condicions de vent són un factor crític que pot convertir un incendi de baixa intensitat en un perill incontrolable. Per això, la ràpida resposta dels serveis d'emergència va ser clau per evitar danys majors.

El treball del GRAF

En aquests casos, els equips especialitzats com el GRAF (Grup d’Actuacions Forestals) exerceixen un paper fonamental. La seva experiència en l'extinció d'incendis forestals permet actuar amb eficàcia en situacions complexes. A més, l'ús d'estratègies específiques per combatre focus secundaris és essencial en escenaris amb vent fort.

| ACN

Els Bombers van recordar la importància d'extremar les precaucions fins i tot a l'hivern. Activitats com cremes agrícoles o fogueres en zones rurals s'han de realitzar sota estrictes mesures de seguretat per evitar incidents similars. Així mateix, insten els ciutadans a col·laborar informant ràpidament sobre qualsevol indici d'incendi.

Aquest incident posa de manifest la importància de mantenir recursos adequats i ben preparats durant tot l'any. El foc no entén d'estacions, i les condicions meteorològiques poden provocar desastres en qualsevol moment. Per això, la prevenció i el treball conjunt entre autoritats i ciutadans són crucials per minimitzar els riscos. Mentrestant, les autoritats continuaran vigilant la zona afectada per assegurar-se que no es revifin les flames. El vent i el foc van demostrar el seu poder destructiu, però l'esforç i la coordinació dels Bombers van evitar que la situació fos molt més greu.