6 dotacions de bombers: Alarma en un habitatge per un incendi

Les xemeneies solen ser un recurs indispensable a l'hivern, sobretot en àrees d'alta muntanya amb temperatures molt baixes. Tot i així, els experts adverteixen de la necessitat d'un manteniment correcte, perquè qualsevol obstrucció o excés de sutge pot desembocar en flames inesperades. A Ribera de Cardós, una casa de planta baixa més tres altures va viure moments de gran tensió per un foc originat a la seva xemeneia.

Una intervenció ràpida i coordinada

Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 18:43 hores, quan una forta olor de cremat va inquietar els residents.

Alguns van notar també com el fum s'expandia per les plantes superiors, dificultant la respiració i obstaculitzant la visibilitat. Davant aquest panorama, es van mobilitzar sis dotacions de bombers, que van arribar en pocs minuts per inspeccionar l'estructura.

L'incendi es va concentrar en el conducte de la xemeneia, que havia assolit temperatures molt altes a causa de l'acumulació de sutge. Els bombers van aplicar aigua nebulitzada per reduir la calor i, al mateix temps, van emprar càmeres tèrmiques per rastrejar possibles focus ocults. D'aquesta manera, van aconseguir evitar que el foc s'estengués a elements combustibles de l'habitatge.

Riscos del fum i el sobreescalfament

El major perill no procedia només de les flames, sinó també de la forta quantitat de fum retingut a les plantes. La inhalació de gasos tòxics pot provocar desmais, marejos i fins i tot intoxicacions greus, més encara en entorns tancats amb poca ventilació. Per això, els bombers van ventilar exhaustivament cada estança, garantint que l'aire quedés lliure de contaminants.

Mentrestant, els residents van abandonar l'habitatge per mantenir la seva integritat física. Els agents d'emergències van revisar els forjats i parets, ja que una calor excessiva pot danyar l'estructura i generar fissures. Segons els primers informes, no hi va haver ferits ni destrosses importants, encara que es va programar un examen més profund per confirmar l'estabilitat de la casa.

Consells per a una xemeneia segura

Especialistes en prevenció d'incendis insisteixen en la importància de netejar periòdicament el conducte. El sutge s'acumula a les parets internes i augmenta el risc de deflagració. A més, convé revisar la integritat de juntes i segellats, perquè qualsevol escletxa pot permetre la sortida d'espurnes a l'interior de l'habitatge.

Els detectors de fum i monòxid de carboni són eines bàsiques per a aquest tipus d'instal·lacions. Si es detecten anomalies o una olor inusual, el recomanable és interrompre l'ús de la xemeneia i trucar a un professional. En casos extrems, quan ja hi ha foc visible o fum abundant, resulta fonamental contactar amb els bombers i sortir de l'immoble el més aviat possible.

Un ensurt amb final afortunat

L'actuació de les sis dotacions de bombers va finalitzar sense danys personals i amb la xemeneia controlada. Després d'hores de treball, es van dissipar les pors d'un incendi més gran, que podria haver afectat habitatges contigus. Per als habitants de Ribera de Cardós, el succés va servir com a recordatori dels riscos que comporta un mal manteniment.

La lliçó és clara: el foc a casa requereix especial atenció, sobretot en regions muntanyoses on el fred empeny a l'ús intens de xemeneies. N'hi ha prou amb revisions periòdiques, neteja regular i prudència en el maneig per evitar emergències. Així, l'habitatge pot mantenir-se acollidor i segur al mateix temps, sense posar en perill els seus ocupants ni la comunitat propera.