Espectacular accident entre dos cotxes que deixa tallada la C-14

La tarda d'AHIR dissabte va deixar imatges impactants a la carretera C-14, a l'altura de Montblanc. Un accident entre dos vehicles va paralitzar completament la circulació en ambdós sentits, generant llargues cues i obligant a activar un operatiu d'emergències amb tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

La col·lisió, ocorreguda al voltant de les 18:51 hores, va provocar el bolcat d'un dels cotxes, que va quedar travessat a la via, complicant les tasques de rescat.

Una col·lisió amb importants conseqüències

El sinistre es va produir en un tram recte de la C-14, encara que les causes exactes encara estan sota investigació. Segons els primers informes, la violència de l'impacte va fer que un dels vehicles implicats bolqués, deixant la carretera bloquejada en ambdós sentits. Les imatges compartides pels Bombers mostren el cotxe bolcat sobre el seu sostre, amb importants danys a la carrosseria.

| ACN

Ambdós conductors van ser atesos al lloc pel personal sanitari del SEM. Afortunadament, cap d'ells va patir ferides de gravetat, encara que l'ensurt va ser considerable. Per precaució, se'ls van fer revisions mèdiques al mateix punt de l'accident abans de ser traslladats a un centre sanitari proper.

Actuació dels serveis d'emergències

L'operatiu d'emergències va mobilitzar tres dotacions de bombers, que van treballar intensament per retirar els vehicles sinistrats i netejar la calçada dels restes de l'accident. També es va procedir a assegurar la zona per evitar nous incidents, ja que el cotxe bolcat ocupava gran part de la via, dificultant el pas d'altres vehicles.

| ACN

Els treballs van incloure l'ús d'eines especials per estabilitzar els cotxes abans de retirar-los, així com l'eliminació de líquids vessats sobre l'asfalt. Aquests restes podrien haver representat un perill afegit per als conductors, especialment en una carretera amb trànsit intens com la C-14.

La via va romandre tallada durant diverses hores, cosa que va obligar els conductors a buscar rutes alternatives. La circulació no es va restablir fins ben entrada la nit, després de garantir la seguretat de la calçada i retirar tots els restes de l'accident.