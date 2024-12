Les fortes ratxes de vent amenacen aquest dilluns: Una línia de Rodalies tallada

L'hivern ha arribat a Catalunya causant estralls des dels seus primers dies. Les condicions meteorològiques adverses han posat en alerta diverses comarques, marcant un inici de temporada caracteritzat per episodis de vent extrem i neu. Les baixes temperatures i els temporals imprevistos obliguen a mantenir un seguiment constant de les indicacions de les autoritats per evitar riscos.

Des de la matinada d'aquest dilluns, les ratxes de vent han obligat a suspendre la circulació de trens a la línia R3 de Rodalies. El tram afectat comprèn entre les estacions de Puigcerdà i Ripoll. Segons han informat Adif i Renfe, el tall es deu a les condicions meteorològiques adverses, amb forts vents que afecten la seguretat dels trajectes ferroviaris.

El tall en la circulació es preveu que duri fins a la una del migdia, moment en què s'avaluarà la situació per determinar si és segur reprendre el servei. Mentrestant, s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera que connectarà les estacions afectades, segons han confirmat des de Rodalies i Protecció Civil. Aquest servei busca garantir la mobilitat dels usuaris que depenen d'aquesta línia per als seus desplaçaments.

La línia R3 de Rodalies connecta el nucli de Barcelona amb les comarques de l'interior, sent clau per a nombrosos viatgers diaris. El tram interromput afecta les estacions ubicades en plena àrea pirinenca, on el temporal de vent i neu té major impacte. Adif i Renfe treballen coordinadament per garantir que el servei alternatiu funcioni amb fluïdesa mentre duri la interrupció.

Precaució també a la carretera

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla d'emergències Ferrocat, cosa que subratlla la importància d'extremar les precaucions a les zones afectades. Des de l'organisme han recordat que els vents forts no només afecten el transport ferroviari, sinó també la seguretat a les carreteres i les àrees urbanes. És fonamental seguir les actualitzacions de fonts oficials per evitar desplaçaments innecessaris i adaptar-se a l'evolució del temporal.

Aquest episodi de vent extrem forma part de les inclemències meteorològiques que s'estan registrant en diverses parts de Catalunya. La conjunció de ratxes de vent superiors a l'habitual i les precipitacions de neu han fet que diversos municipis es mantinguin en alerta davant possibles incidents.

La combinació de vent i neu no només dificulta el transport, sinó que també incrementa el risc d'accidents a la carretera, caigudes de branques i afectacions en infraestructures. Per això, les autoritats recomanen evitar activitats a l'aire lliure a les zones afectades i romandre atents a les actualitzacions meteorològiques.

El tall a la línia R3 i l'activació de la prealerta Ferrocat són un recordatori de la força de la natura durant aquesta estació. Amb un seguiment adequat i mesures preventives, és possible minimitzar els riscos i garantir la seguretat de tots els ciutadans. S'espera que, després de l'avaluació de la situació a migdia, es pugui comptar amb un informe més clar sobre l'evolució de les condicions i la possible represa del servei ferroviari.