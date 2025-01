El vent causa estralls, 185 incidents: Previsió de risc també per avui dimecres

El matí ha començat amb un ambient inusualment revoltat en bona part de Catalunya. Així mateix va acabar la jornada d'ahir. Una ullada ràpida als núvols alts que avancen des de l'oest deixa entreveure que la calma no està assegurada en les pròximes hores. Des de fa un parell de dies, el vent de component oest s'ha convertit en protagonista, especialment en àrees del litoral i del prelitoral, on les ratxes fortes han produït tota mena d'incidències.

Encara que en algunes zones la situació ha millorat lleugerament, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) adverteix que el risc de vents intensos continuarà latent durant d'aquest dimecres. Els primers avisos van aparèixer a inicis de setmana, quan els mapes de predicció mostraven isòbares molt juntes i una borrasca que s'acostava lentament a la Península. No obstant això, la magnitud de l'episodi ha superat les expectatives de molts ciutadans, que han vist com els desperfectes i els problemes de circulació es multiplicaven en qüestió d'hores.

| PixaBay, Efraimstochter

Per il·lustrar la magnitud de la situació, n'hi ha prou amb consultar les dades del telèfon d'emergències 112: des de l'inici de l'episodi de vent dilluns a la nit i fins a les set del matí d'avui dimecres, s'han rebut 250 trucades, relacionades amb 185 incidents diversos.

Barcelona, la gran afectada

Aquesta xifra és reveladora de la intensitat amb què s'han viscut les últimes jornades. Del total de trucades, un 75,6% procedien de la demarcació de Barcelona, cosa que confirma que la zona costanera i les comarques de l'àrea metropolitana han estat les més perjudicades. Girona va concentrar el 19% de les peticions d'ajuda, mentre que Tarragona va aportar un 4% i Lleida un 1,2%, segurament per la presència de vents menys forts a l'interior o per les característiques orogràfiques d'aquestes regions.

En el desglossament per comarques, el Barcelonès assumeix la pitjor part amb un 25% de les trucades (56 en total), seguit del Maresme amb un 15,63% (35), el Vallès Occidental amb un 12,5% (28) i el Vallès Oriental amb un 11,16% (25).

A nivell municipal, Barcelona lidera el recompte, amb 41 avisos al 112. No obstant això, no és l'única urbs afectada: Cabrera de Mar comptabilitza 19 trucades, mentre que Badalona, Mataró i Terrassa registren vuit cadascuna. Aquestes incidències no s'han concentrat necessàriament en grans successos, sinó que han abastat un ventall de problemes: des de caiguda de branques a la via pública i desplaçament de contenidors, fins a danys en persianes, cartells publicitaris i elements de façanes.

Alerta, de nou, a Barcelona; també al nord-oest

Els mapes proporcionats pel Meteocat confirmen que les ratxes de vent van superar, en molts punts, els 50-60 km/h i fins i tot van fregar valors superiors en zones concretes. En les imatges satel·litals es pot apreciar l'avanç de bancs nuvolosos per l'oest, indicatiu que l'episodi no ha conclòs del tot. Es preveu que al llarg del dia la nuvolositat augmenti, encara que el vent vagi perdent una mica de força en termes generals. Amb tot, no es descarta que el prelitoral i el litoral tornin a notar ràfegues puntualment intenses.

Per avui, les xifres, encara que una mica inferiors, són bastant semblants a les d'ahir. A l'est català, la zona majorment afectada de nou, la intensitat del vent es mourà entre els 40 i els 60 km/h. Preocupa també el nord-oest, amb ratxes que poden assolir fins als 80 km/h al Pallars Sobirà.