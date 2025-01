Tragèdia mortal a l'estació del tren de Lleida: Imatges molt fortes

Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida lleu aquest dimarts quan intentaven pujar al sostre d'un tren Alvia a l'estació de Lleida, segons ha avançat la periodista Anna Punsí i han confirmat a l'ACN els Mossos i fonts de Renfe.

Els fets han tingut lloc poc després de les vuit i quart de la nit i s'ha desconnectat la subestació de Montagut, que alimenta les vies 1 i 2 de l'estació. La víctima mortal encara no està identificada, i el ferit ha estat traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets, i indiquen que tot apunta que els dos afectats haurien saltat de la passarel·la de vianants damunt del vagó, moment en què un d'ells hauria tocat la catenària.

Crema d'electrocució mortal

Ambdues persones han patit cremades a causa de l'electrocució amb la catenària i el maquinista ha relatat als Mossos que un dels dos ha caigut a terra cridant. Podria ser aquesta persona, segons el testimoni, la causant de l'incendi que ha seguit l'electrocució.

| ACN

El tren cobria el trajecte la Corunya - Barcelona i tenia arribada prevista a la capital catalana a les nou i mitja de la nit. El comboi ha quedat aturat a la via 2 de la infraestructura. La incidència ha obligat a tallar la tensió a tota l'estació, alhora que s'han mobilitzat les forces i cossos de seguretat i els Bombers.

Transport alternatiu per carretera

Els trens de Llarga i Mitjana Distància amb entrada a Lleida que es paren a l'estació han quedat interromputs, mentre que la incidència no afecta els trens de pas. El tren afectat transportava 185 persones que cap a les deu menys quart de la nit han pogut baixar del comboi, on havien quedat atrapades perquè la manca d'electricitat no permetia obrir les portes. Els gestors ferroviaris han organitzat un transport alternatiu per carretera.