Veïns atrapats per un ensorrament: El GREC intervé

El migdia d'aquest dimarts transcorria amb normalitat al nucli antic de Roda de Berà, una localitat del Tarragonès amb un ric patrimoni històric. Tanmateix, un estrèpit inesperat va alterar la rutina dels veïns: l'immoble conegut com Cal Guivernau, situat al carrer Major, es va ensorrar en gran part per causes que encara s'investiguen. En un primer moment, el que més va preocupar els residents va ser la possibilitat que hi hagués persones atrapades entre la runa, ja que diversos habitatges adjacents van quedar bloquejats per la caiguda de runes. Així ho ha explicat el Diari de Tarragona.

Davant d'aquest escenari, Bombers de la Generalitat va activar quatre dotacions, comptant amb la intervenció del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC). Aquest equip especialitzat s'encarrega d'avaluar l'estabilitat dels edificis quan es produeixen ensorraments i de planificar com assegurar la zona per evitar riscos addicionals. Les primeres tasques, segons va informar el cos de bombers, es van centrar a avaluar si l'estructura podia continuar cedint i a garantir la seguretat de qui es trobava a les immediacions.

| ACN

L'accident no va causar ferits entre els vianants ni entre els operaris, ja que no hi havia ningú treballant ni circulant en el moment del col·lapse. No obstant això, la situació dels veïns de tres habitatges contigus va generar alarma. Les runes despreses van bloquejar les sortides de les seves cases, deixant-los tancats al seu interior. Gràcies a la ràpida resposta dels bombers i amb el suport d'una escala, es va poder evacuar aquestes persones d'edat avançada a través de les seves pròpies terrasses. Segons s'ha confirmat, tots van sortir il·lesos d'aquesta complicada maniobra i van poder ser posats a resguard.

Projecte de biblioteca

La construcció de Cal Guivernau, que portava en peu diversos segles, només conservava les quatre parets exteriors i es trobava buida per dins. El projecte municipal contemplava convertir l'edifici en la futura biblioteca de Roda de Berà, que rebria el nom de Joan Martorell i Coca. Tanmateix, les obres s'havien vist interrompudes durant onze mesos per la troballa de restes arqueològiques, cosa que va obligar a un parèntesi en la iniciativa cultural. Així i tot, les tasques es van reprendre aquest dilluns, després que la Generalitat autoritzés continuar els treballs un cop documentats i protegits els descobriments.

Aquest mateix matí, una excavadora havia estat operant a la zona, retirant runes i realitzant tasques de neteja. Poc després de finalitzar la seva tasca, es va produir el col·lapse de tres de les quatre parets de l'immoble, sense que hi hagués operaris al seu interior. Fonts municipals apunten que, en trobar-se l'estructura molt debilitada, l'antiga construcció va cedir sota el seu propi pes, malgrat la planificació prèvia i els reforços provisionals que s'havien instal·lat. La paret que es manté en peu és la que dona a la plaça de La República, reformada al segle XIX.

L'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, s'ha personat al lloc dels fets per supervisar les operacions. El primer edil ha manifestat el seu alleujament per no haver de lamentar víctimes i ha insistit que la prioritat és retirar amb cura les runes despreses i consolidar la façana que segueix en peu. També s'hauran de revisar els habitatges contigus per verificar que no hi hagi riscos estructurals que comprometin la seguretat dels residents. Fins que es completin aquestes actuacions, el projecte de la biblioteca municipal queda en suspens de forma indefinida. "Ja hi haurà temps de plantejar què farem en el futur", ha declarat l'alcalde, tal com recull el Diari de Tarragona.