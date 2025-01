El viento causa estragos, 185 incidentes: Previsión de riesgo para hoy miércoles

La mañana ha comenzado con un ambiente inusualmente revuelto en buena parte de Catalunya. Así mismo terminó la jornada de ayer. Un vistazo rápido a las nubes altas que avanzan desde el oeste deja entrever que la calma no está asegurada en las próximas horas. Desde hace un par de días, el viento de componente oeste se ha convertido en protagonista, especialmente en áreas del litoral y del prelitoral, donde las rachas fuertes han producido toda clase de incidencias.

Aunque en algunas zonas la situación ha mejorado ligeramente, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advierte que el riesgo de vientos intensos continúa latente a lo largo de este miércoles. Los primeros avisos aparecieron a inicios de semana, cuando los mapas de predicción mostraban isobaras muy juntas y una borrasca que se acercaba lentamente a la Península. Sin embargo, la magnitud del episodio ha superado las expectativas de muchos ciudadanos, que han visto cómo los desperfectos y los problemas de circulación se multiplicaban en cuestión de horas.

| PixaBay, Efraimstochter

Para ilustrar la magnitud de la situación, basta con consultar los datos del teléfono de emergencias 112: desde el inicio del episodio de viento el lunes por la noche y hasta las siete de la mañana de hoy miércoles, se han recibido 250 llamadas, relacionadas con 185 incidentes diversos.

Barcelona, la gran afectada

Esta cifra es reveladora de la intensidad con la que se han vivido las últimas jornadas. Del total de llamadas, un 75,6% procedían de la demarcación de Barcelona, lo que confirma que la zona costera y las comarcas del área metropolitana han sido las más perjudicadas. Girona concentró el 19% de las peticiones de ayuda, mientras que Tarragona aportó un 4% y Lleida un 1,2%, seguramente por la presencia de vientos menos fuertes en el interior o por las características orográficas de estas regiones.

En el desglose por comarcas, el Barcelonès asume la peor parte con un 25% de las llamadas (56 en total), seguido del Maresme con un 15,63% (35), el Vallès Occidental con un 12,5% (28) y el Vallès Oriental con un 11,16% (25).

A nivel municipal, Barcelona lidera el recuento, con 41 avisos al 112. Sin embargo, no es la única urbe afectada: Cabrera de Mar contabiliza 19 llamadas, mientras que Badalona, Mataró y Terrassa registran ocho each una. Estas incidencias no se han concentrado necesariamente en grandes sucesos, sino que han abarcado un abanico de problemas: desde caída de ramas en la vía pública y desplazamiento de contenedores, hasta daños en persianas, carteles publicitarios y elementos de fachadas.

Alerta, de nuevo, en Barcelona; también en el noroeste

Los mapas proporcionados por el Meteocat confirman que las rachas de viento superaron, en muchos puntos, los 50-60 km/h e incluso rozaron valores superiores en zonas concretas. En las imágenes satelitales puede apreciarse el avance de bancos nubosos por el oeste, indicativo de que el episodio no ha concluido del todo. Se prevé que a lo largo del día la nubosidad aumente, aunque el viento vaya perdiendo algo de fuerza en términos generales. Con todo, no se descarta que el prelitoral y el litoral vuelvan a notar ráfagas puntualmente intensas.

Para hoy, las cifras, aunque algo inferiores, son bastante parecidas a las de ayer. En el este catalán, la zona mayormente afectada de nuevo, la intensidad del viento se moverá entre los 40 y los 60 km/h. Preocupa también el noroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta los 80 km/h en el Pallars Sobirà.