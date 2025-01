Més de 24h de caos en dues línies de Rodalies, cabreig massiu: 'Com podeu ser tan..?'

Ja no resulta ni tan sols novedós assabentar-nos d'això, però allà va: nou caos en diverses línies de Rodalies a causa d'una incidència. Per més inri, aquesta avaria es manté vigent des de fa uns dies i, amb ella, els retards. Ha ocorregut concretament a l'estació de Castellbisbal, alterant el panorama en les línies R4 i R8. Durant aquest temps, les xarxes socials s'han omplert de queixes i missatges d'enfadament per part dels usuaris, que qüestionen la falta de solucions àgils i l'encariment del servei.

Els retards que rondaven inicialment els 15 minuts i, per ara, sembla que el temps de demora actual és bastant similar al de fa 24 hores. En tractar-se d'un problema en la infraestructura, els tècnics d'Adif porten treballant des de llavors per solucionar-ho, si bé sembla que l'arranjament no està resultant tan senzill com s'hauria esperat.

Mentrestant, el canal oficial del compte R4 Rodalies emetia un sobri comunicat a les xarxes a primera hora del matí, advertint que els trens “poden circular fora del seu horari habitual, amb demores de més de 15 minuts de mitjana” a causa de la mencionada incidència. Aquest missatge, que buscava informar els usuaris, va ser el detonant d'un allau de respostes carregades d'indignació. L'expectació inicial de molts viatgers per si la situació milloraria al llarg del dia es va transformar en decepció i enfadament en comprovar que, passades les 24 hores, els trens seguien sense ajustar-se a l'horari previst.

Alguns usuaris expressen la seva frustració amb duresa. En un exemple contundent, una persona va exclamar a Twitter: “Però com podeu ser tan fills de puta”, reflectint el cansament davant els reiterats problemes que pateix aquesta línia. Un altre testimoni significatiu lamenta que “porten 4 dies amb la incidència” i exigeix que es solucioni al més aviat possible, ja que considera que els passatgers “només volem arribar als nostres treballs”.

Al seu torn, un altre usuari acusa l'empresa ferroviària d'oferir cada dia “un servei pitjor” i demana que es deixi pas a altres operadors com FGC per liderar el transport a Catalunya, al·ludint al que denomina un servei “tercermundista”. El cert és que el panorama es presenta complicat: amb dues línies afectades, la demanda acumulada de viatgers es desborda en un transport ja de per si congestionat.

Aquells que opten per l'R8, que en molts casos utilitzen per enllaçar amb altres serveis o arribar a polígons industrials, es troben amb trens saturats i temps d'espera superiors als previstos. Una cosa similar succeeix a l'R4, una de les línies amb més afluència de passatgers a la xarxa de Rodalies, especialment en hores punta.