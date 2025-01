Diversos incidents en pocs quilòmetres provoquen diverses retencions en una mateixa zona

Dia nou: caos nou en diverses vies de la província de Barcelona. A primera hora del matí, una sèrie de situacions anòmales van convertir diversos trams d'autopistes i rondes en un embut de vehicles. Diverses carreteres principals estan patint avaries i accidents gairebé de manera simultània, cosa que està generant retencions notables en diferents accessos.

Mentre alguns usuaris es preguntaven a què es devien les llargues cues a la Ronda de Dalt, altres comentaven que ni tan sols havien pogut incorporar-se amb normalitat a la Ronda Litoral. Per si no fos prou, aquells que van optar per la C-31 amb destinació Barcelona tampoc van escapar dels retards. Al voltant de les vuit del matí, els missatges d'advertència es van multiplicar, dibuixant un panorama poc encoratjador per a aquells que encara no havien iniciat el trajecte cap a la capital catalana.

| @transit

Caos a les Rondes

Els primers avisos, difosos pel Servei Català de Trànsit, situaven un vehicle avariat a la Ronda de Dalt entre Cornellà i Pedralbes, en sentit Trinitat, com a focus d'una de les principals retencions. El problema va ser prou seriós com per reduir la capacitat de circulació, ja que en hores punta cada carril addicional és vital per absorbir el flux de cotxes. Mentrestant, en sentit contrari —concretament des del Nus de la Trinitat fins a Vallcarca— també es van registrar parades prolongades, si bé la causa apuntava a un episodi diferent, també associat a un trànsit intens que qualsevol incidència menor pot agreujar ràpidament.

De forma gairebé simultània, la Ronda Litoral registrava al seu torn un accident entre L'Hospitalet i la Zona Franca en direcció Trinitat. En aquest cas, l'incident va obligar a tancar diversos carrils temporalment, cosa que va deixar un sol carril habilitat i va provocar un efecte embut difícil de solucionar. El problema es va estendre al Nus de la Trinitat, on, segons confirmaven els últims informes, un altre contratemps mantenia atordits els conductors en el sentit cap al Fòrum i en direcció Llobregat.

Davant aquest panorama, les càmeres de trànsit mostraven imatges similars en diferents punts: llargues files de vehicles avançant amb extrema lentitud, mentre alguns intentaven sortir-se a la primera sortida disponible per buscar rutes alternatives. No obstant això, la proximitat de tots aquests successos —sumada a la manca d'itineraris secundaris fluids— dificultava enormement trobar un camí deslliurat. Per acabar-ho d'adobar, la C-31 a l'altura de Badalona no oferia l'escapada promesa: un altre accident havia obligat a apartar vehicles al voral, amb la consegüent ralentització en sentit Barcelona.

Sigui com sigui, les autoritats continuen recordant diàriament la importància de revisar l'estat de les carreteres abans d'emprendre un trajecte. És força habitual que es produeixin aquest tipus de retencions a les principals vies de la zona i evitar-les és sempre recomanable, així com buscar rutes alternatives.