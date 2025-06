Un vehicle aturat genera 7 quilòmetres de cues a l'AP-7

per Mireia Puig

En una jornada que semblava desenvolupar-se amb total normalitat per als conductors, un incident inesperat ha complicat la mobilitat en una de les principals vies de comunicació del país. Mentre molts usuaris avançaven amb la rutina habitual d’un divendres de juny, la situació va donar un gir que acabaria afectant milers de persones que transitaven per una de les autopistes més transitades.

Un problema mecànic col·lapsa l’AP-7 a plena llum del dia

La tarda del 20 de juny de 2025 quedarà registrada com una de les més problemàtiques pel que fa a circulació per a l’AP-7. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través del seu compte oficial de Twitter, l’avaria d’un vehicle a l’autopista a l’alçada de Gelida, en sentit sud, ha provocat el tall d’un dels carrils.

El resultat: retencions que s’han prolongat al llarg de set quilòmetres, afectant directament els conductors que circulaven des de Martorell i estenent el caos viari fins ben entrada la tarda.

| ACN

Les càmeres de trànsit, que han captat l’incident al voltant de les 13:48 hores, mostren una imatge clara de la magnitud del col·lapse: llargues fileres de camions i turismes, obligats a reduir la marxa i a suportar esperes interminables sota el sol.

L’escena, que es repeteix en molts punts de la xarxa viària catalana especialment en dates assenyalades, posa de manifest la vulnerabilitat de les grans infraestructures davant qualsevol imprevist.

L’efecte dominó d’una avaria a la principal artèria de Catalunya

L’AP-7 no és només una autopista més: es tracta d’una de les vies més importants per a la mobilitat tant local com de llarg recorregut, ja que connecta Catalunya amb la resta de la Mediterrània i el centre de la Península.

Quan un incident com el que ha tingut lloc aquest divendres interromp el seu funcionament normal, les conseqüències no triguen a fer-se notar.

Les retencions, que en aquesta ocasió han arribat als set quilòmetres, es tradueixen en retards generalitzats, frustració dels conductors i un augment de l’estrès al volant.

| ACN, @mossos, XCatalunya

Cal destacar que, segons les dades recollides al llarg dels darrers anys, els problemes mecànics són una de les principals causes d’incidències a l’AP-7, superant fins i tot els accidents de trànsit en determinats períodes.

El fet que l’avaria s’hagi produït al migdia ha agreujat la situació, ja que ha coincidit amb una franja d’elevada circulació tant de vehicles particulars com de transport de mercaderies. A més, el tall d’un sol carril ha estat suficient per desencadenar un efecte dominó que ha afectat una de les zones amb més densitat de trànsit de la xarxa catalana.