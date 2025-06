Diverses dotacions de bombers apagant un incendi: Gent alarmada, 400 trucades

La tarda d'aquest dimecres ha estat marcada per la tensió i la por a Santa Coloma de Gramenet, on s'ha declarat un incendi forestal de dimensions importants a prop del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, una zona d'alt valor natural i cultural de l'àrea metropolitana de Barcelona.

El foc ha generat una gran alarma entre la ciutadania, cosa que s'ha traduït en una autèntica allau de trucades al telèfon d'emergències 112, que ha comptabilitzat 388 avisos en menys d'una hora, segons ha confirmat Protecció Civil de la Generalitat a través de xarxes socials.

Una ràpida propagació a prop d'una zona habitada

L'incendi ha estat detectat a les 19.12 h i ràpidament s'ha estès per l'entorn forestal del Parc de la Serralada de Marina, molt proper a habitatges de la zona alta de Santa Coloma i al monestir històric, cosa que ha fet saltar totes les alarmes entre veïns i autoritats.

| @bomberscat, XCatalunya

En pocs minuts, 10 dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre elles 2 helicòpters d'atac MAER, han estat desplegades per treballar intensament en les tasques d'extinció. Mentre els efectius terrestres combatien les flames des del flanc dret, els mitjans aeris feien descàrregues constants d'aigua.

Una columna de fum visible des de diversos municipis

La gran quantitat de vegetació seca, combinada amb les altes temperatures i ratxes de vent moderat, ha afavorit la ràpida expansió de les flames, generant una columna de fum densa i visible des de diferents punts de l'àrea metropolitana, com ara Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Barcelona.

| @bomberscat, XCatalunya

Aquest espectacular panorama ha portat molts ciutadans a contactar amb el 112 per por que el foc pogués arribar a zones habitades. En alguns barris propers, com Can Franquesa o Singuerlín, s'han viscut moments de preocupació davant la possibilitat d'evacuacions, tot i que finalment no ha estat necessari desallotjar habitatges, gràcies al ràpid treball de contenció.

Una de les preocupacions inicials dels serveis d'emergència era la possible afectació al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, una joia del gòtic català envoltada de bosc. Tanmateix, fonts dels Bombers han confirmat que el foc no ha arribat al perímetre del monument, i s'han fet tasques preventives a la zona per evitar qualsevol risc.

Suport de Protecció Civil i coordinació local

Des de Protecció Civil, s'ha activat el protocol d'informació i coordinació municipal per assegurar que tots els recursos estiguessin disponibles en cas d'emergència. A més, s'ha emès un missatge de tranquil·litat a través de xarxes socials, aclarint que l'incendi està localitzat i sota control operatiu, tot i que la seva evolució continua sent vigilada de prop.

Com a mesura de precaució, s'ha tancat l'accés a diversos camins rurals del parc natural, especialment aquells que connecten amb Badalona i Montcada, i s'ha demanat evitar qualsevol activitat de risc a l'entorn forestal, ja que el terreny continua sec i vulnerable a nous focus.

Evolució positiva i sense danys personals

Malgrat l'ensurt inicial, els efectius desplaçats han aconseguit frenar l'avanç del foc durant la primera hora d'actuació. No s'han registrat ferits ni danys materials greus, i el focus principal ha quedat estabilitzat poc després de les 20.00.

Els helicòpters han continuat fent descàrregues per refredar la zona i evitar rebrots. Els Bombers i Agents Rurals continuaran treballant sobre el terreny durant la nit per vigilar punts calents i assegurar l'extinció total de l'incendi. Un nou avís que la temporada de risc ha començat.