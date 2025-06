Espectacular incendi en un camp de blat: intervenen 16 dotacions de bombers

per Duna Costa

Un intens succés va alertar ahir els equips d'emergència: un incendi de gran envergadura en un terreny agrícola, l'abast del qual va sorprendre per la rapidesa amb què les flames es van propagar. Sense revelar encara la localització ni el cultiu afectat, la veritat és que el foc va presentar condicions desfavorables des del primer minut, anticipant una intervenció urgent.

Cronologia del sinistre

Segons han confirmat els Bombers de la Generalitat, es va activar el dispositiu després de rebre's un primer avís el mateix dia al voltant de les 19.13 h. Pocs minuts més tard, es va detectar un segon focus d'incendi en què cremava un camp de cereal sense segar. El foc, descrit com a “amb força” pels bombers, amenaçava d'estendre's ràpidament cap a zones de massa forestal si no es controlava amb rapidesa.

Es tracta del segon foc de cereal del dia: l'anterior es va produir a Plans de Sió, i va ser extingit abans d'avançar cap a terrenys més perillosos. Encara que no hi ha confirmació oficial de la quantitat d'hectàrees afectades ni de possibles danys materials col·laterals, el desplegament va ser considerable: fins a 16 dotacions de bombers van arribar per sufocar l'incendi, procedents de diverses unitats i localitats properes.

Intervenció dels bombers

L'incendi es va ubicar finalment a Oliola, al Segrià (Catalunya), una comarca coneguda per les seves extenses terres de cultiu i proximitat a zones boscoses. Els Bombers de la Generalitat assenyalen que els camps sense segar cremen amb gran facilitat per l'acumulació de matèria seca i la calor estival, cosa que facilita la propagació del foc.

L'operatiu va començar amb la localització ràpida de l'epicentre i la delimitació del perímetre. Es van disposar línies de contenció per evitar que les flames arribessin a zones forestals adjacents, utilitzant tant vehicles autobomba com agents forestals especialitzats. El vent i la sequedat del terreny van complicar les tasques, exigint una resposta coordinada i efectiva.

Onades de calor i acumulació vegetal propicien aquests incendis

En els darrers anys, els incendis en camps de cultiu han anat en augment a la regió a causa de diversos factors: les onades de calor prolongades, la reducció de la humitat del sòl i l'acumulació de material vegetal. Cada cop són més habituals els avisos que requereixen la intervenció de dotacions mixtes —agricultors, bombers i agents forestals— per prevenir riscos majors

L'incendi d'ahir a Oliola posa de manifest la vulnerabilitat de cultius secs i la necessitat de protocols de seguretat reforçats, com la neteja de merma, la creació de tallafocs naturals i la coordinació amb els serveis d'emergència. Alhora, els agricultors han començat a implementar tècniques preventives més rigoroses per reaccionar de manera més ràpida davant sinistres.

Més recursos sobre la taula

La ràpida resposta dels bombers ha permès contenir l'incendi sense arribar a àrees urbanes o forestals poblades, però el succés subratlla una realitat preocupant: la freqüència creixent de sinistres en entorns agrícoles. Les altes temperatures i la manca de pluges actuen com a desencadenants, elevant l'alerta a tot Catalunya.

Per això, les autoritats autonòmiques estudien intensificar les campanyes de conscienciació i prevenció (#CampanyaForestal25), així com dotar de recursos addicionals els serveis d'extinció i reforç tècnic en zones rurals.

Resposta col·laborativa

L'incendi de cereal a Oliola del passat dijous recorda la importància d'un model preventiu eficaç. Encara que no s'han registrat víctimes ni danys significatius més enllà de l'agrícola, el potencial de propagació en condicions adverses hi és. La col·laboració entre agricultors, bombers i agències forestals es converteix en el millor escut contra l'amenaça vinent. Una gestió més proactiva i coordinada serà clau per evitar que un foc agrícola es converteixi en un desastre ecològic o humà.